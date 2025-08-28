Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес определи групата на Левски за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Веласкес определи групата на Левски за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 28 авг 2025 | 13:18
  • 787
  • 0

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на “сините” за днешния сблъсък с АЗ Алкмаар от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е от 20:30 часа, като родният тим трябва да победи минимум с два гола, ако иска да вкара срещата в продължения.

Левски търси чудото в Нидерландия
Левски търси чудото в Нидерландия

Както вече стана ясно, контузените Мустафа Сангаре и Георги Костадинов се завръщат и вече са на разположение на Веласкес.

Ето цялата група на “сините”: 1. Владимиров, 78. Луков, 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 6. Цунами, 7. Лима, 10. Митков, 12. Сангаре, 17. Евертон, 18. Търдин, 21. Алдаир, 22. Сула, 23. Мислович, 31. Серафимов, 37. Рилдо Фильо, 50. Димитров, 70. Костадинов, 71. Камдем, 77. Рупанов, 88. Петков, 95. Фабиен, 99. Кирилов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 34272
  • 95
"Червените" търсят нов отбор на Турицов

"Червените" търсят нов отбор на Турицов

  • 28 авг 2025 | 09:45
  • 3627
  • 6
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 20102
  • 31
Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 2485
  • 3
Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

  • 28 авг 2025 | 09:30
  • 1006
  • 0
Срещу цифрите и Ниската земя

Срещу цифрите и Ниската земя

  • 28 авг 2025 | 09:21
  • 1718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 34272
  • 95
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 20102
  • 31
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 17739
  • 124
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 6492
  • 3
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 8604
  • 21
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 12047
  • 11