Веласкес определи групата на Левски за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на “сините” за днешния сблъсък с АЗ Алкмаар от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е от 20:30 часа, като родният тим трябва да победи минимум с два гола, ако иска да вкара срещата в продължения.

Левски търси чудото в Нидерландия

Както вече стана ясно, контузените Мустафа Сангаре и Георги Костадинов се завръщат и вече са на разположение на Веласкес.

Ето цялата група на “сините”: 1. Владимиров, 78. Луков, 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 6. Цунами, 7. Лима, 10. Митков, 12. Сангаре, 17. Евертон, 18. Търдин, 21. Алдаир, 22. Сула, 23. Мислович, 31. Серафимов, 37. Рилдо Фильо, 50. Димитров, 70. Костадинов, 71. Камдем, 77. Рупанов, 88. Петков, 95. Фабиен, 99. Кирилов.