Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец и Шкендия се изправят един срещу друг в реванш от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Мачът на “Хювефарма Арена” стартира в 20:30 часа, а главен съдия ще бъде швейцарецът Урс Шнайдер.

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Мачът се явява изключително важен за българския шампион, който трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да продължи. Родният представител загуби първата среща в Северна Македония с 1:2 и сега се нуждае от задължителна победа, ако иска да вкара мача минимум в продължения. Ако “орлите” се наложат с два или повече гола, те ще продължат директно напред.

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Преди седмица Лудогорец поведе с 1:0, но допусна обрат, а играта на разградчани, особено през второто полувреме, меко казано не впечатли. Именно поради тази причина “зелените” отложиха и срещата си от родния шампионат. Те трябваше да се изправят срещу Берое, но за да бъдат в оптимална форма за днешната среща, подадоха молба до БФС.

Въпреки че родният шампион загуби първия мач, феновете очакват, че все пак Лудогорец ще продължи. На разположение на Руи Мота ще бъде Кайо Видал, който пропусна първия сблъсък заради вирус. По-рано през седмицата пък “орлите” продадоха Мунир Шуиар.

Шкендия от своя страна не отложи мача си от вътрешното първенство. Отборът все още няма загуба от старта на сезона, но загуби първи точки преди няколко дни. Тогава тимът направи 0:0 с Арсими в двубой от третия кръг на северномакедонската Първа лига.

Иначе който и да отпадне днес от Лига Европа, със сигурност ще играе в основната фаза на Лигата на конференциите. Така Лудогорец ще има мачове в Европа и през зимата.