  Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 3457
  • 5
Лудогорец реализира изходящ трансфер, след като продаде френския халф Мунир Шуиар на шампиона на Мароко – Ренесанс Беркан. В понеделник вечерта двата тима финализираха успешно преговорите, като играчът пристигна в едноимения африкански град и премина медицински изследвания.

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия
Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

"Орлите" ще приберат солидна сума от сделката, като запазват процент при следващ трансфер на играча. Мунир Шуиар бе привлечен в Лудогорец през септември 2023 година от турския Истанбул Башакшехир.

Впоследствие полузащитникът бе преотстъпен първо на френския Амиен, а след това на швейцарския Цюрих. Мунир се завърна в Лудогорец през юни и от началото на сезона записа 10 мача с две асистенции в efbet Лига и квалификациите на Шампионската лига и Лига Европа.

"ПФК Лудогорец пожелава успех на Мунир Шуиар в новия му клуб", написаха от клуба.

