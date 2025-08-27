Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота говори преди реванша срещу Шкендия от плейофите за влизане в основната схема на Лига Европа. "Орлите" загубиха първата среща в Скопие с 1:2, така че ще търсят задължителен успех утре, с който да си гарантират участие във втория по сила европейски клубен турнир.

Португалският специалист очаква футболистите му да покажат различно лице спрямо двубоя преди седмица, след което разкри, че и за тази среща няма да може да разчита на контузените Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон.

"Очакваме да направим много повече спрямо първия мач. Вече направихме анализ с играчите и моя екип. Знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим утре. За съжаление Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон продължават със своето възстановяване.

Ще влезем в утрешния мач все едно сме го загубили. От първата минута нашата идея ще бъде да го спечелим. Това е в главата на момчетата. Надявам се резултатът от първия мач да бъде просто една случайност, която се е случила.

Имахме възможност да отложим само един мач. Това беше нашата жокер карта. Искахме да се възползваме от това предимство и затова отложихме този мач. Да играеш на всеки 3-4 дни, е много трудно за възстановяване", каза Мота.