Тунчев: Бяхме под всякаква критика, няма да го допусна, не може да играем само в Европа

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев не остана никак доволен от играта на момчетата му, които паднаха с 0:2 срещу Славия в efbet Лига. Бившият национал отчете "европейските" мисли на момчетата му, но въпреки това се закани, че няма да допусне такова отпускане във вътрешния шампионат.

"Колкото и да си го говорим, преди мача обърнах внимание точно на това нещо - след Европа е трудно да се върнеш във вътрешното първенство. Но футболистите са професионалисти. През първото полувреме бяхме под всякаква критика! Казах им, че няма да го допусна това нещо - дай боже да влезем в групите, но тогава какво правим, само ще играем в Европа ли? Трябваше да предприема ротации.

На прага сме на групите в Лига на конференциите. Не е лесно, знам го, но тук идва професионализмът, затова сме 18-19 равностойни футболисти, трябва да подходим много сериозно във всеки мач. Жоро Николов не се чувстваше добре вчера, преценихме, че можем да му дадем почивка. Беше трудно, през второто полувреме имаше някаква реакция, но при 2:0 е трудно, отборът на Славия се беше затворил вече. Георги Николов е леко отпаднал, мисля, че ще е на линия за Ракув", каза бившият защитник на ЦСКА и Локомотив (Пловдив).