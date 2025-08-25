Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия и Арда се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Александър Шаламанов” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Ситуацията и настроението в двата лагера са доста различни от старта на сезона насам. Домакините определено не изживяват най-добрите си дни, докато гостите са на гребена на ентусиазма след възможността да влязат в основната фаза на европейските клубни турнири.

Представянето на Славия до момента е катастрофално и след първите си пет мача отборът на Златомир Загорчич е на последната позиция. “Белите” имат само една точки в актива си и са в серия от четири поредни загуби. Миналия кръг те отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 1:2. Сега определено столичани ще искат да постигнат победа, за да могат поне малко да стъпят на краката си.

Арда от своя страна също не блести със силно представяне откъм резултати в родния елит, но пък тимът от Кърджали е изцяло фокусиран върху европейските клубни турнири. По-рано през седмицата “небесносините” играха плейоф за влизане в Лигата на конференциите, като отстъпиха на Ракув като гости с 0:1. Все пак обаче шансовете са налице и Арда със сигурност ще мисли за реванша днес.

Иначе в родния елит тимът на Александър Тунчев има пет точки след четири изиграни мача. За последно Арда игра в efbet Лига преди две седмици, когато завърши наравно 0:0 с Локо (Пд). Миналия кръг отборът от Кърджали отложи срещата си заради ангажиментите си в Европа.

За последно Славия и Арда премериха сили през февруари месец тази година. Тогава победител нямаше, а срещата завърши 1:1.