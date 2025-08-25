Популярни
  3. Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия и Арда се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Александър Шаламанов” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Ситуацията и настроението в двата лагера са доста различни от старта на сезона насам. Домакините определено не изживяват най-добрите си дни, докато гостите са на гребена на ентусиазма след възможността да влязат в основната фаза на европейските клубни турнири.

Представянето на Славия до момента е катастрофално и след първите си пет мача отборът на Златомир Загорчич е на последната позиция. “Белите” имат само една точки в актива си и са в серия от четири поредни загуби. Миналия кръг те отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 1:2. Сега определено столичани ще искат да постигнат победа, за да могат поне малко да стъпят на краката си.

Феновете на Славия: Не дължим извинение на никого, търпението ни се изчерпва
Феновете на Славия: Не дължим извинение на никого, търпението ни се изчерпва

Арда от своя страна също не блести със силно представяне откъм резултати в родния елит, но пък тимът от Кърджали е изцяло фокусиран върху европейските клубни турнири. По-рано през седмицата “небесносините” играха плейоф за влизане в Лигата на конференциите, като отстъпиха на Ракув като гости с 0:1. Все пак обаче шансовете са налице и Арда със сигурност ще мисли за реванша днес.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Иначе в родния елит тимът на Александър Тунчев има пет точки след четири изиграни мача. За последно Арда игра в efbet Лига преди две седмици, когато завърши наравно 0:0 с Локо (Пд). Миналия кръг отборът от Кърджали отложи срещата си заради ангажиментите си в Европа.

За последно Славия и Арда премериха сили през февруари месец тази година. Тогава победител нямаше, а срещата завърши 1:1.

