Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас договори Пино

  • 27 авг 2025 | 14:51
  • 735
  • 0
Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас е постигнал принципна договорка с Виляреал за трансфера на Йереми Пино. Според “Би Би Си” сделката е на стойност 26 милиона паунда, въпреки че в договора му с испанския клуб имаше много по-висока освобождаващата клауза в размер на 69 милиона паунда.

Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" добавя, че Пино вече пътува за Лондон и утре ще премине медицински прегледи, след което ще подпише 5-годишен договор с Палас.

Лондончани започнаха офанзива за крилото, след като продадоха Еберечи Езе на Арсенал срещу 60 милиона паунда през миналата седмица.

Пино ще бъде едва третото ново попълнение на Кристъл Палас след Валтер Бенитес и Борна Соса. “Орлите” се опитват да привлекат и централен бранител, който евентуално да замести Марк Геи, в случай че капитанът премине в Ливърпул. Лондончани отправиха оферта от 15 милиона паунда за Мануел Аканжи от Манчестър Сити.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

Поредна неуспешна оферта на Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 09:43
  • 8228
  • 3
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 8939
  • 5
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

  • 27 авг 2025 | 07:28
  • 4078
  • 1
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 7418
  • 10
Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

  • 27 авг 2025 | 06:38
  • 6653
  • 1
Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

Реал Сосиедад се интересува от Карлос Солер

  • 27 авг 2025 | 05:56
  • 1509
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 9028
  • 28
Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 15:23
  • 1311
  • 1
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 40042
  • 47
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 15939
  • 45
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 10154
  • 45
Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 13:30
  • 2212
  • 0