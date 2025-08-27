Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас е постигнал принципна договорка с Виляреал за трансфера на Йереми Пино. Според “Би Би Си” сделката е на стойност 26 милиона паунда, въпреки че в договора му с испанския клуб имаше много по-висока освобождаващата клауза в размер на 69 милиона паунда.

Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" добавя, че Пино вече пътува за Лондон и утре ще премине медицински прегледи, след което ще подпише 5-годишен договор с Палас.

Лондончани започнаха офанзива за крилото, след като продадоха Еберечи Езе на Арсенал срещу 60 милиона паунда през миналата седмица.

Пино ще бъде едва третото ново попълнение на Кристъл Палас след Валтер Бенитес и Борна Соса. “Орлите” се опитват да привлекат и централен бранител, който евентуално да замести Марк Геи, в случай че капитанът премине в Ливърпул. Лондончани отправиха оферта от 15 милиона паунда за Мануел Аканжи от Манчестър Сити.

Снимки: Imago