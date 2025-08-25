ФА разследва банера срещу Маринакис

Футболната асоциация на Англия разследва транспарант, разгънат от фенове на Кристъл Палас, който изобразява собственика на Нотингам Форест Евангелос Маринакис с насочен пистолет към главата на халфа Морган Гибс-Уайт, съобщи "Би Би Си".

Равенството 1:1 между Кристъл Палас и Нотингам Форест на “Селхърст Парк” в неделя беше засенчено от банера, който освен изображението на Маринакис, насочил оръжие към Гибс-Уайт (който това лято беше близо до напускане), съдържаше и надпис, вероятно ироничен: “Г-н Маринакис не е замесен в изнудване, уреждане на мачове, наркотрафик или корупция!“

Освен това името на гръка беше изписано и като “Мафиянакис”. Самият Маринакис последователно отрича всякакви обвинения, свързани с подобни твърдения.

Съществуват строги правила относно съдържанието на подобни транспаранти, включително по отношение на нецензурен език, клеветнически, политически и обидни послания, а ФА ще реши дали Кристъл Палас ще бъде наказан.

