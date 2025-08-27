Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас вади 50 млн. евро за испански национал

Кристъл Палас вади 50 млн. евро за испански национал

  • 27 авг 2025 | 04:45
  • 645
  • 0
Кристъл Палас вади 50 млн. евро за испански национал

Кристъл Палас работи по привличането на крилото на Виляреал Йереми Пино. Лондончани имат голямо желание да вземат този играч в редиците си и вече текат интензивни преговори с настоящия му клуб, пише "АС".

След първоначален опит от страна на английския клуб, който се оказа недостатъчен, изглежда, че позициите на двете страни са много близки и споразумение може да бъде постигнато в следващите часове. Ключово се оказа решението на самия футболист, който вече е по-склонен да приеме евентуално напускане на „жълтата подводница“.

Освобождаващата клауза на играча е 80 милиона евро, въпреки че двата клуба преговарят за по-ниска сума. Трансферната цена може да достигне около 50 милиона.

Пино започна сезона като един от ключовите играчи за Марселино Гарсия Торал, но след тази оферта, която значително ще подобри условията му, изглежда решен да потърси приключение в Англия.

Следващите часове ще бъдат решаващи по този казус, но възможността Пино да напусне Виляреал е напълно реална. Най-вероятно именно испанският национал ще бъде заместникът на Еберечи Езе, който бе продаден на Арсенал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Конте: Сезонът ще бъде много оспорван

Конте: Сезонът ще бъде много оспорван

  • 27 авг 2025 | 03:47
  • 737
  • 0
Нотингам изпрати оферта за защитник на Ювентус

Нотингам изпрати оферта за защитник на Ювентус

  • 27 авг 2025 | 02:27
  • 619
  • 0
Германия без Хавертц в световните квалификации

Германия без Хавертц в световните квалификации

  • 27 авг 2025 | 01:55
  • 531
  • 0
Алегри иска да доведе Рабио в Милан

Алегри иска да доведе Рабио в Милан

  • 27 авг 2025 | 01:29
  • 686
  • 0
Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи

Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи

  • 27 авг 2025 | 01:00
  • 4763
  • 2
Американец купи хърватския шампион Риека

Американец купи хърватския шампион Риека

  • 27 авг 2025 | 00:59
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 19770
  • 25
Ден 3 на US Open: Синер с експресна победа

Ден 3 на US Open: Синер с експресна победа

  • 27 авг 2025 | 05:40
  • 9405
  • 0
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 28063
  • 28
Вторият кръг на "Карабао Къп" предложи малко изненади

Вторият кръг на "Карабао Къп" предложи малко изненади

  • 27 авг 2025 | 00:05
  • 8039
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 30500
  • 110
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 33773
  • 81