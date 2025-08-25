Популярни
Кристъл Палас с опит да върне в Англия местен национал

  • 25 авг 2025 | 17:17
  • 942
  • 0
Кристъл Палас се е свързал с Атлетико Мадрид с идеята да вземе Конър Галахър под наем, съобщава “Атлетик”. Засега обаче клубът от Премиър лийг все още не е отправил официална оферта . Има информации за интерес и от други тимове.

Галахър вече има един период на “Селхърст Парк” - през сезон 2021/22, когато беше там като преотстъпен от Челси. Тогава английският национал се представи силно и беше избран за играч на сезона в клуба.

В момента халфът е на 25 години, а точно преди година Атлетико го купи от Челси срещу 42 млн. евро.

