Кристъл Палас с опит да върне в Англия местен национал

Кристъл Палас се е свързал с Атлетико Мадрид с идеята да вземе Конър Галахър под наем, съобщава “Атлетик”. Засега обаче клубът от Премиър лийг все още не е отправил официална оферта . Има информации за интерес и от други тимове.

Галахър вече има един период на “Селхърст Парк” - през сезон 2021/22, когато беше там като преотстъпен от Челси. Тогава английският национал се представи силно и беше избран за играч на сезона в клуба.

В момента халфът е на 25 години, а точно преди година Атлетико го купи от Челси срещу 42 млн. евро.