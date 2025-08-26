Кристъл Палас отправи оферта за Аканжи, който трябва да замести Геи

Кристъл Палас е отправил официална оферта в размер на 15 милиона паунда за централния защитник на Манчестър Сити Мануел Аканжи. 30-годишният швейцарец е гласен за заместник на Марк Геи, който по всяка вероятност ще премине в Ливърпул до края на трансферния прозорец. Според “Сън” в предложението има заложени и бонуси.

Аканжи през миналия сезон изигра 40 мача за Сити, а Фабрицио Романо твърди, че от известно време Галатасарай е постигнал договорка с “гражданите” за негов трансфер на стойност именно 15 милиона паунда. Самият играч обаче не дава съгласието си. Байер (Леверкузен) също проявява интерес към него.

Вчера се появи слух, че Манчестър Сити пък може в последния момент да се включи в битката за Геи, ако преди това продаде едновременно Аканжи и Аке.

Джосеп Гуардиола остави швейцареца извън групата на Манчестър Сити за двубоя с Тотнъм през уикенда.