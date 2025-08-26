Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас отправи оферта за Аканжи, който трябва да замести Геи

Кристъл Палас отправи оферта за Аканжи, който трябва да замести Геи

  • 26 авг 2025 | 09:47
  • 380
  • 0
Кристъл Палас отправи оферта за Аканжи, който трябва да замести Геи

Кристъл Палас е отправил официална оферта в размер на 15 милиона паунда за централния защитник на Манчестър Сити Мануел Аканжи. 30-годишният швейцарец е гласен за заместник на Марк Геи, който по всяка вероятност ще премине в Ливърпул до края на трансферния прозорец. Според “Сън” в предложението има заложени и бонуси.

Аканжи през миналия сезон изигра 40 мача за Сити, а Фабрицио Романо твърди, че от известно време Галатасарай е постигнал договорка с “гражданите” за негов трансфер на стойност именно 15 милиона паунда. Самият играч обаче не дава съгласието си. Байер (Леверкузен) също проявява интерес към него.

Вчера се появи слух, че Манчестър Сити пък може в последния момент да се включи в битката за Геи, ако преди това продаде едновременно Аканжи и Аке.

Джосеп Гуардиола остави швейцареца извън групата на Манчестър Сити за двубоя с Тотнъм през уикенда.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 7697
  • 0
ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

  • 26 авг 2025 | 07:31
  • 2271
  • 0
Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

  • 26 авг 2025 | 06:19
  • 10433
  • 2
Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

  • 26 авг 2025 | 06:02
  • 3271
  • 1
Херманщат се измъкна от дъното

Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 1557
  • 0
Ямал и Ники Никол вече не се крият

Ямал и Ники Никол вече не се крият

  • 26 авг 2025 | 04:49
  • 7853
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 12941
  • 20
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 18618
  • 48
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 7697
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 57438
  • 274
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 30101
  • 15
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 37796
  • 136