  3. Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

  • 23 авг 2025 | 19:24
  • 1973
  • 1
Арсенал представи официално Еберечи Езе като ново попълнение. Това се случи минути преди началото на мача на "топчиите" срещу Лийдс. Клубът от "Емиратс" ще плати на Кристъл Палас 60 милиона паунда плюс осем милиона под формата на бонуси. 27-годишният офанзивен халф е седмото ново попълнение на Арсенал за това лято, като клубът похарчи 267 милиона паунда за входящи трансфери.

Езе, който бе на крачка от трансфер в Тотнъм, подписа договор за четири години и взе емблематичната фланелка с №10, носена от играчи като Денис Бергкамп, Месут Йозил и Робин ван Перси.

Първите си стъпки като дете във футбола Езе прави в академията на Арсенал, но на 13 години е освободен и отива във Фулъм.

"Изключително сме щастливи да доведем Еберечи в Арсенал. Той е мощен и вълнуващ играч, който ще ни даде ново измерение в атакуващата ни игра. Това, което се откроява също толкова, колкото таланта и интелигентността му като футболист, е начинът, по който е работил усилено през цялата си кариера, за да стигне дотук.

Неговият път, манталитетът му и амбицията му са точно това, което искаме в нашия отбор. Харесва ни и колко много означава за него и семейството му да се присъедини към нашия клуб. Всички очакваме с нетърпение да започнем да работим с Еберечи скоро", заяви мениджърът на Арсенал Микел Артета.

