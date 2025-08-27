Популярни
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 27 авг 2025 | 08:33
  • 823
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

След едномесечната лятна пауза сезон 2025 във Формула 1 се възобновява с надпреварата за Гран При на Нидерландия. Тук може да намерите програмата за предстоящия уикенд, който ще включва леко отклонение спрямо стандартнира европейски график, тъй като Формула 2 и Формула 3 не са част от състезателната програма на „Зандвоорт“. Всички часове са в българско време.

Петък (29 август):
13:30 часа – Формула 1 първа тренировка
17:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (30 август):
12:30 часа – Формула 1 трета тренировка
16:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (31 август):
16:00 часа – Формула 1 състезание (72 обиколки)

