Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

След едномесечната лятна пауза сезон 2025 във Формула 1 се възобновява с надпреварата за Гран При на Нидерландия. Тук може да намерите програмата за предстоящия уикенд, който ще включва леко отклонение спрямо стандартнира европейски график, тъй като Формула 2 и Формула 3 не са част от състезателната програма на „Зандвоорт“. Всички часове са в българско време.

Петък (29 август):

13:30 часа – Формула 1 първа тренировка

17:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (30 август):

12:30 часа – Формула 1 трета тренировка

16:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (31 август):

16:00 часа – Формула 1 състезание (72 обиколки)

Снимки: Sportal.bg