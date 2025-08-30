Популярни
Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

Пиастри успя да изпревари Норис с 12 хилядни от секундата

Двамата пилоти на Макларън превърнаха битката за първото място на старта в Гран При на Нидерландия в оспорвана надпревара далеч пред всички останали и полпозишънът отиде при Оскар Пиастри.

Лидерът в класирането на Формула 1 изпревари с 0,012 секунди съотборника си Норис при първите бързи обиколки в третата част и това се оказа достатъчно за полпозишъна. При вторите опити двамата не успяха да подобрят времената си, а третото място отиде при Макс Верстапен, който при втория опит успя да се доближи на по-малко от 0,3 секунди от Пиастри. В опита си да догони Пиастри и Норис, Верстапен записа рекорден втори сектор и остана на малко над четвърт секунда от лидера.

Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри
Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

От началото на уикенда Норис беше най-бърз и в трите свободни тренировки, но в квалификацията днес Пиастри беше най-бърз във всяка една отделна част – от първата до третата. В първата част Оскар изпревари с 0,131 секунди Норис, във втората – с 0,090 секунди и в третата – едва с 12 хиледни о

Голямата изненада в третата част на квалификацията се оказа Исак Хаджар, който в последната си бърза обиколка успя да измести Джордж Ръсел от 4-ото място и се нареди до Верстапен на втора редица.

Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти
Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти

Ръсел отстъпи на трета редица, където ще е и Шарл Леклер с Ферари, а Люис Хамилтън и Лиам Лоусън се озоваха на четвърта редица. Топ 10 допълниха испанците Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо.

Най-голямото разочарование в хода на квалификацията поднесе Ланс Строл, който катастрофира още в първата част и удари лошо колата, а механиците на Астън Мартин бяха работили цял нощ, за да възстановят автомобила му след инцидента му вчера в свободните тренировки.

Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“
Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“
