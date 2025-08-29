Популярни
Алонсо успя да раздели двете коли на Макларън в челото

  • 29 авг 2025 | 18:11
  • 2510
  • 1

Присъствието на двамата пилоти на Макларън в челото на класирането във втората свободна тренировка за Гран При на Нидерландия едва ли е изненада. С меките сликове Ландо Норис завърши първи с време 1.09,890 минути, а съотборникът му Оскар Пиастри остана на 0,089 секунди от него, но на трета позиция.

Приятната изненада във втората тренировка на „Зандвоорт“ се оказа двукратният световен шампион Фернандо Алонсо с Астън Мартин, който завърши втори – само на 0,087 секунди от Норис.

Тренировката обаче не беше напълно успешна за британския тим, тъй като другият пилот на тима – Ланс Строл, записа тежка катастрофа на завой №3, след като колелата му блокираха и канадецът се удари в предпазната стена.

Заради Строл дойде първият червен флаг във втората тренировка днес, а малко по-късно Алекс Албон с Уилямс излетя от пистата на първия завой след старта и също се удари в стената, но доста по-леко.

Също като в първата тренировка Люис Хамилтън с Ферари отново записа завъртане на 360 градуса на завой №9, а световният шампион Макс Верстапен изпробва за по-малко от 60 минути и трите модела сликове, като в крайна сметка завърши 5-и, на почти 0,6 секунди от Норис.

Най-близо до челото от пилотите, които не карат Макларън и Астън Мартин, се оказа Джордж Ръсел – 4-и, на по-малко от 4 десети от секундата, също с меките сликове.

Очакваният дъжд не дойде и за втората сесия, но пък в самото начало на тренировката заръмя леко, но недостатъчно, че да се наложи пилотите да сменят сликовете поне с гуми интермедия.

Снимки: Gettyimages

