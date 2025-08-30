Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

  • 30 авг 2025 | 13:30
  • 1657
  • 2
Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха на първите две места в класирането на последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Нидерландия днес.

Със състезанието на „Зандвоорт“ се подновява сезонът във Формула 1, а Макларън доминира във всички сесии от началото на уикенда.

Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти
Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти

Норис оглави класирането в средата на сесията, когато той и Пиастри излязоха на пистата с меките сликове и британецът записа 1.10,262 минути, а Оскар се нареди втори, на 71 хилядни. След това Норис записа впечатляващо подобрение на времето си десетина минути преди края - 1.08,972 минути.

Преди това Пиастри излезе начело, но при този опит на Норис той подобри времето, с което беше спечелена квалификацията миналата година, а Оскар не успя да подобри времето си и остана на 0,242 секунди от Норис.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари успя да излезе на третото място, пред Оливър Беарман с Хаас и Макс Верстапен с Ред Бул.

Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“
Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“

Преди това на първото място се наредиха пилотите на Астън Мартин Ланс Строл и Фернандо Алонсо, а в самото начало на тренировката, когато всички излязоха на пистата с твърдите гуми най-бърз беше Нико Хюлкенберг със Заубер.

Алонсо успя да раздели двете коли на Макларън в челото
Алонсо успя да раздели двете коли на Макларън в челото
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

Проблемите на Фурмо изведоха Рованпера начело в Парагвай

  • 30 авг 2025 | 09:52
  • 626
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 30 авг 2025 | 08:57
  • 11051
  • 0
Инцидент на Оскар Пиастри изработи глоба 5000 евро за Макларън

Инцидент на Оскар Пиастри изработи глоба 5000 евро за Макларън

  • 29 авг 2025 | 19:48
  • 2847
  • 1
Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

  • 29 авг 2025 | 18:42
  • 2005
  • 0
Алонсо успя да раздели двете коли на Макларън в челото

Алонсо успя да раздели двете коли на Макларън в челото

  • 29 авг 2025 | 18:11
  • 12214
  • 5
Защо Мерцедес може да използва двигатели на БМВ?

Защо Мерцедес може да използва двигатели на БМВ?

  • 29 авг 2025 | 16:34
  • 1606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 14029
  • 33
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 3148
  • 3
Челси 0:0 Фулъм, отменен гол на гостите

Челси 0:0 Фулъм, отменен гол на гостите

  • 30 авг 2025 | 14:45
  • 2406
  • 0
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 7148
  • 2
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 14453
  • 157
Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия води убедително

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия води убедително

  • 30 авг 2025 | 14:10
  • 3563
  • 0