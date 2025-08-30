Отново Макларън на върха, Норис пред Пиастри

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха на първите две места в класирането на последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Нидерландия днес.

Със състезанието на „Зандвоорт“ се подновява сезонът във Формула 1, а Макларън доминира във всички сесии от началото на уикенда.

Тото Волф сравни Екълстоун, Хорнър и Бриаторе с мафиоти

Норис оглави класирането в средата на сесията, когато той и Пиастри излязоха на пистата с меките сликове и британецът записа 1.10,262 минути, а Оскар се нареди втори, на 71 хилядни. След това Норис записа впечатляващо подобрение на времето си десетина минути преди края - 1.08,972 минути.

Преди това Пиастри излезе начело, но при този опит на Норис той подобри времето, с което беше спечелена квалификацията миналата година, а Оскар не успя да подобри времето си и остана на 0,242 секунди от Норис.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари успя да излезе на третото място, пред Оливър Беарман с Хаас и Макс Верстапен с Ред Бул.

Доктор Марко: Макларън са недостижими на „Зандвоорт“

Преди това на първото място се наредиха пилотите на Астън Мартин Ланс Строл и Фернандо Алонсо, а в самото начало на тренировката, когато всички излязоха на пистата с твърдите гуми най-бърз беше Нико Хюлкенберг със Заубер.

Алонсо успя да раздели двете коли на Макларън в челото

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages