Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри заеха първите две места в първата свободна тренировка за Гран При на Нидерландия, като с това състезание се подновява сезонът във Формула 1 след лятната пауза.

Победителят от Унгария записа 1.10,278 минути в най-бързата си обиколка с меките сликове в средата на тренировката, а единственият, който успя да се доближи до него беше съотборникът му Оскар Пиастри - на 0,292 секунди. При бързите обиколки на двамата се видя, че Пиастри е по-бърз в първия сезон, изостава във втория и в третия е много близо до темпото на Норис, не не е по-бърз от него.

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

При поредицата симулации с меки сликове битката за третото място в средата на сесията беше спечелена от Ланс Строл с Астън Мартин, който остана на малко над половин секунда от Норис, а много близо до него на 4-о място завърши Фернандо Алонсо с другата кола на Астън Мартин.

В началото на сесията за кратко със средно твърдите гуми най-бърз беше световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул, но след това пилотите на Макларън излязоха пред него, а при първите си обиколки с меките сликове, те го оставиха на 1,7 секунди зад себе си.

Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

Сесията беше спряна с червен флаг заради три поредни инциденти в рамките на 180 секунди след първите 12 минути. Първо се завъртя Люис Хамилтън с Ферари, като това стана на влизането в завоя №3, но той успя да продължи. След това Юки Цунода отскочи от бордюра на завой №12 и се завъртя в завоя, но се озова в зоната за сигурност, като и той успя да излезе и да стигне до бокса. Веднага дойде и излитането на Андреа Кими Антонели на завой №9, като той затъна в зоната за сигурност и това спря сесията.

Очакванията за дъжд не се сбъднаха и сесията мина на суха писта, със силни пориви на вятъра и трупащи се до трасето дъждовни облаци, които обаче не успяха да стигнат до пистата.

Верстапен излетя от пистата секунди след края на тренировката, най-вероятно силен порив на вятъра го извади от състезателната траектория на първия завой, когато той се опитваше да симулира късно спиране след тренировъчния старт. Колата на Макс затъна в чакъла и от бокса му казаха да угаси двигателя.

Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

