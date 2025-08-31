Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Очаквайте на живо: Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“

Очаквайте на живо: Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“

  • 31 авг 2025 | 14:57
  • 1271
  • 0
Очаквайте на живо: Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“

С Гран При на Нидерландия на класическата писта „Зандвоорт“ се възобновява сезонът във Формула 1 след лятната пауза.

Оскар Пиастри спечели вчера квалификацията с аванс от 0,012 секунди пред съотборника си в Макларън Ландо Норис и двамата са големите фаворити за победата пред феновете на Макс Верстапен. А шефът има Андреа Стела уточни, че те са свободни да се борят на пистата, но „няма да могат да правят каквото си искат“. Защото не трябва да ощетяват Макларън при събирането на точки.

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?
Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Световният шампион вчера остана трети, на по-малко от 0,3 секунди зад Пиастри и е най-успешният пилот в историята след завръщането на „Зандвоорт“ във Формула 1 – три победи и едно второ място.

Макс и Ред Бул се надяват на промяна във времето – дъжд и повече боксове заради трудни условия на пистата, за да могат да се борят с Макларън, но от началото на уикенда дъждът така и не дойде.

Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?
Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

Ще е интересно да видим и какво ще направят Мерцедес, Ферари и Исак Хаджар, който вчера изненада всички и се класира 4-и в квалификацията.

Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс
Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Николай Грязин изостана заради спукана гума

Николай Грязин изостана заради спукана гума

  • 31 авг 2025 | 09:32
  • 1938
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 31 авг 2025 | 09:24
  • 14181
  • 0
Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

Ожие начело в Парагвай, след като и Рованпера спука гума

  • 31 авг 2025 | 09:30
  • 702
  • 0
Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

  • 31 авг 2025 | 08:48
  • 6915
  • 4
Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

Рованпера се откъсва напред, Ожие се бори за второто място

  • 30 авг 2025 | 18:52
  • 1226
  • 0
Хаджар: Вчера беше провал, днес сме страхотни

Хаджар: Вчера беше провал, днес сме страхотни

  • 30 авг 2025 | 18:25
  • 1642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 26797
  • 41
Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

Брайтън - Ман Сити, Родри с първи старт след контузията, Фоудън извън групата

  • 31 авг 2025 | 15:20
  • 1257
  • 0
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 16531
  • 58
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 3549
  • 4
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 14816
  • 104
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 9647
  • 11