Очаквайте на живо: Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“

С Гран При на Нидерландия на класическата писта „Зандвоорт“ се възобновява сезонът във Формула 1 след лятната пауза.

Оскар Пиастри спечели вчера квалификацията с аванс от 0,012 секунди пред съотборника си в Макларън Ландо Норис и двамата са големите фаворити за победата пред феновете на Макс Верстапен. А шефът има Андреа Стела уточни, че те са свободни да се борят на пистата, но „няма да могат да правят каквото си искат“. Защото не трябва да ощетяват Макларън при събирането на точки.

Пиастри срещу Норис или ще има изненада на „Зандвоорт“?

Световният шампион вчера остана трети, на по-малко от 0,3 секунди зад Пиастри и е най-успешният пилот в историята след завръщането на „Зандвоорт“ във Формула 1 – три победи и едно второ място.

Макс и Ред Бул се надяват на промяна във времето – дъжд и повече боксове заради трудни условия на пистата, за да могат да се борят с Макларън, но от началото на уикенда дъждът така и не дойде.

Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

Ще е интересно да видим и какво ще направят Мерцедес, Ферари и Исак Хаджар, който вчера изненада всички и се класира 4-и в квалификацията.

Най-добрата стратегия за днес остава тази с един бокс

Снимки: Gettyimages