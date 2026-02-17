Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Ървин Нгапет се завръща в Тур

Ървин Нгапет се завръща в Тур

  • 17 фев 2026 | 16:07
  • 320
  • 0
Ървин Нгапет се завръща в Тур

Френският национал Ървин Нгапет, който е един от най-добрите волейболисти в света, подписа договор с шампиона на Франция Тур за следващите два сезона - 2026-27 и 2027-28, обявиха от клуба.

Двукратният олимпийски шампион се завръща в Тур, откъдето тръгна голямата му кариера през 2008. Нгапет е играл още за италианските Кунео и Модена, за руските Кузбас Кемерово и Зенит Казан, за за турския Халкбанк, за иранския Пайкан Техеран, както и за индонезийския Джакарта Бхаянгкара Пресиси.

Във Франция Нгапет е бил състезател и на Поатие, където живее семейството му. В момента той е играч на турския гранд Фенербахче и е вторият най-скъпоплатен волейболист в света, единствено след Вилфредо Леон, като според определени източници получава по 1,35 милиона долара на сезон.

