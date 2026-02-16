Аксел Трухчев прави фурор в Полша

Бившият волейболист на Нефтохимик 2010 (Бургас) Аксел Трухчев прави истински фурор с изявите си в Полша.

30-годишният френски посрещач от български произход, който стана шампион на България и MVP на efbet Супер Волей, от скоро е волейболист на полски Стал (Ниса).

Трухчев, който започна сезона в гръцкия Фойникас (Сирос), премина в тима от полската pls1liga, който е ръководен от австралийския старши треньор Марк Лебедев.

Трухчев изигра 3 мача до сега за Стал (Ниса), като в първия и третия бе избран за MVP.

В последния двубой Стал победи като гост Биелско-Бяла с 3:1 (36:34, 17:25, 25:20, 25:15).

Аксел Трухчев заби 17 точки (3 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака, 50% перфектно и 61% позитивно посрещане - +11).