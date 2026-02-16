Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аксел Трухчев прави фурор в Полша

Аксел Трухчев прави фурор в Полша

  • 16 фев 2026 | 18:09
  • 605
  • 0
Аксел Трухчев прави фурор в Полша

Бившият волейболист на Нефтохимик 2010 (Бургас) Аксел Трухчев прави истински фурор с изявите си в Полша.

30-годишният френски посрещач от български произход, който стана шампион на България и MVP на efbet Супер Волей, от скоро е волейболист на полски Стал (Ниса).

Трухчев, който започна сезона в гръцкия Фойникас (Сирос), премина в тима от полската pls1liga, който е ръководен от австралийския старши треньор Марк Лебедев.

Трухчев изигра 3 мача до сега за Стал (Ниса), като в първия и третия бе избран за MVP.

В последния двубой Стал победи като гост Биелско-Бяла с 3:1 (36:34, 17:25, 25:20, 25:15).

Аксел Трухчев заби 17 точки (3 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака, 50% перфектно и 61% позитивно посрещане - +11).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

  • 16 фев 2026 | 14:57
  • 1138
  • 1
България U17 ще участва на световното първенство в Доха

България U17 ще участва на световното първенство в Доха

  • 16 фев 2026 | 14:18
  • 603
  • 0
Димитър Димитров с 14 точки, Бусан със загуба №14

Димитър Димитров с 14 точки, Бусан със загуба №14

  • 16 фев 2026 | 11:41
  • 732
  • 0
Добруджа 07 превзе първото място във Висшата лига

Добруджа 07 превзе първото място във Висшата лига

  • 16 фев 2026 | 11:18
  • 695
  • 0
Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

  • 15 фев 2026 | 21:04
  • 2468
  • 0
Страхотен Георги Татаров с 23 точки, Гротадзолина изпусна Тренто в Италия

Страхотен Георги Татаров с 23 точки, Гротадзолина изпусна Тренто в Италия

  • 15 фев 2026 | 20:40
  • 2681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 20417
  • 106
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 18:30
  • 11776
  • 12
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 30138
  • 41
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 18484
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 7278
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 14633
  • 10