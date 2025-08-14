Найден Найденов: С Матей Казийски гоним златен требъл

Популярни
Каквото и да говорят хората, за мен Матей е един от най-големите играчи в нашето съвремие, убеден е треньорът на Локомотив Авиа

Сензационен трансфер бе оповестен вчера в медийното пространство, като се разбра, че един от най-добрите български волейболисти в историята Матей Казийски се завръща у нас след 20 години в чужбина.

Казийски ще облече екипа на родния вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив) за новия сезон в ефбет Супер Волей. Официално трансфера му ще бъде оповестен след няколко дни, но от клуба вече потвърдиха новината.

Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов заяви в специално интервю за BGvolleyball.com, че е много горд да води отбор с Матей Казийски в редиците, като и че целите нарастват, като тимът от Пловдив ще се бори за златен требъл в България – Суперкупа, Купа и шампионска титла.

Ето какво каза още Найден Найденов за завръщането на Казийски, подготовката и целите пред пловдивчани за предстоящия сезон:

Ще ръководиш отбор с изключително класен играч от световен мащаб като Матей Казийски. Какво е това за теб?

Чувствам се много горд от този факт. За мен е велико, че такъв играч ще бъде в нашия отбор. Приемам го като изключително положителен фактор за целия български волейбол. Присъствието на Матей Казийски ще вдигне нивото. Не само на нашия тим. Той ще бъде стимул и за всички останали участници в ефет Супер Волей. Завръщането му ще направи първенството още по-интересно. Ще привлече още повече деца в залите и ще засили присъствието на феновете по трибуните на спортните съоръжения. За мен е голяма радост и чест, че се съгласи да играе за Локомотив.

Как се стигна до трансфера?

Имахме няколко разговора с него. Нашият президент Ивайло Константинов поде инициативата. Основно той водеше разговорите с него. След това и аз като треньор, и мениджърът на отбора Людмил Найденов имахме срещи с него.  Не беше трудно да преговаряме и да се разберем. Радостни сме, че успяхме.

Успяхме да го привлечем, но пак казвам, това е най-вече благодарение на Ивайло Константинов, както и на усилията на Людмил Найденов за споразумението.

Защо точно в Локомотив? С какво натежа вашия клуб пред другите?

Не знам с кои други клубове е говорил. Но това е негово решение. А подробности не мога да разкривам. Всеки си има своите подходи.

Кога ще подпишете официално договор?

Точна дата не мога да кажа, но скоро. За мен най-важното е, че сме се разбрали на 100% и сме си стиснали ръцете.

Кога започвате подготовка?

Стартираме тренировъчен процес на 1 септември.

Не е ли късно?

Не. Достатъчно време имаме за подготовката, направили сме си преценка. Всяка година така започваме. Тези, които започват по-рано явно имат нужда от повече тренировки (смее се).

Приключили ли сте окончателно селекцията?

Да, на 99% сме я приключили. Но все пак винаги може да има нещо, което да се добави.

Ще стартира ли Матей Казийски подготовка на 1 септември?

Не мога да кажа, това ще го уточняваме допълнително. Но дори и да не е точно на 1 септември, той е страхотен професионалист. Знам, че тренира в момента и поддържа форма.  На 40 години е в топ форма и много млади състезатели могат да му завиждат.

Какъв ще е ефекта от неговото привличане?

Ще има много положителен ефект. Очаквам отборът ни да заиграе още по-добре. Идването му е един стимул за всички наши грачи и не само. Присъствието му на полето ще даде много самочувствие и увереност. Ще доведе до още по-интересен шампионат и още по-засилена конкуренция. Щастлив съм, че се стигна до това нещо, такъм голям играч да се завърне в българския шампионат. Колкото и да говорят Матей е един от най-великите състезатели в нашето съвремие.

Няма ли да ви отеснее залата?

Тя и сега ни е тясна (смее се). Пък ако виждаме, че наистина е така, има други по-големи зали в Пловдив – Колодрума например. Ако се стигне до това, че не може да поберем феновете, може и там да се пренесем да играем домакинските си мачове. В „Колодрума“ ще играем и в европейския турнир за Купата на ЦЕВ.

Повишиха ли се целите за новия сезон с Матей Казийски в състава?

Естествено, той е огромен фактор. С него ще се борим за златен требъл – Суперкупа, Купа и шампионска титла. А и с другите класни играчи в състава ни, както и новият ни разпределител Владимир Станков, смятм, че това е реална цел. Определено, смятам, че ни очаква много вълнуващо първенство.

Снимки: Startphoto

