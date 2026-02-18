Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

  • 18 фев 2026 | 11:09
  • 170
  • 0
FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

Международната федерация по волейбол - FIVB излезе с официална позиция, относно изтеклата информация в медиите за осъждането и готвените промени във волейбола.

Припомняме, че доста от промените са революционни, като една от тях, е че либерото ще може да изпълнява сервис.

Ето позицията на Международната централа:

„FIVB е наясно, че предварителни материали относно потенциални бъдещи промени в правилата са били публично разпространявани. Тези материали отразяват вътрешни дискусии и не представляват официални решения. На този етап не са потвърдени официални тестове на правилата.

FIVB непрекъснато оценява спорта и изследва различни концепции чрез своите комисии и съвети. Тази проучвателна работа е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната справедливост, почтеност и развитие на волейбола.

FIVB остава изцяло ангажирана със структуриран, прозрачен и консултативен процес с всички заинтересовани страни, за да гарантира, че всички бъдещи тестове обслужват най-добрите интереси на спорта и неговите спортисти."

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ървин Нгапет се завръща в Тур

Ървин Нгапет се завръща в Тур

  • 17 фев 2026 | 16:07
  • 1302
  • 0
Алианц България е официален застрахователен партньор на волейболните национали

Алианц България е официален застрахователен партньор на волейболните национали

  • 17 фев 2026 | 12:11
  • 935
  • 0
Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

  • 16 фев 2026 | 18:19
  • 9096
  • 8
Аксел Трухчев прави фурор в Полша

Аксел Трухчев прави фурор в Полша

  • 16 фев 2026 | 18:09
  • 2491
  • 0
Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

  • 16 фев 2026 | 14:57
  • 2682
  • 3
България U17 ще участва на световното първенство в Доха

България U17 ще участва на световното първенство в Доха

  • 16 фев 2026 | 14:18
  • 1258
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

  • 18 фев 2026 | 10:32
  • 6550
  • 9
ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

  • 18 фев 2026 | 11:28
  • 883
  • 0
На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 13860
  • 4
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 4214
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 4872
  • 5
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 57932
  • 227