FIVB с коментар за евентуалните промени във волейбола

Международната федерация по волейбол - FIVB излезе с официална позиция, относно изтеклата информация в медиите за осъждането и готвените промени във волейбола.

Припомняме, че доста от промените са революционни, като една от тях, е че либерото ще може да изпълнява сервис.

Ето позицията на Международната централа:

„FIVB е наясно, че предварителни материали относно потенциални бъдещи промени в правилата са били публично разпространявани. Тези материали отразяват вътрешни дискусии и не представляват официални решения. На този етап не са потвърдени официални тестове на правилата. FIVB непрекъснато оценява спорта и изследва различни концепции чрез своите комисии и съвети. Тази проучвателна работа е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната справедливост, почтеност и развитие на волейбола. FIVB остава изцяло ангажирана със структуриран, прозрачен и консултативен процес с всички заинтересовани страни, за да гарантира, че всички бъдещи тестове обслужват най-добрите интереси на спорта и неговите спортисти."