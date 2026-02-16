Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

  • 16 фев 2026 | 18:19
  • 1037
  • 0

Два кръга преди края на редовния сезон в италианския волейболен елит юношата на Левски София Александър Николов стигна кота 400 на върха при реализаторите.

При това 22-годишният посрещач/диагонал е събрал въпросната бройка точки след участие в 19 от 20-те мача на Лубе.

Фантастичен Алекс Николов с 34 точки, но Лубе с драматична първа загуба в ШЛ
Фантастичен Алекс Николов с 34 точки, но Лубе с драматична първа загуба в ШЛ

Алекс е играл в 72 гейма и има във всеки от тях средно по 5,56 т.

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2
Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

324 от точките на Николов са от атака, а освен това - 55 аса и 21 блока.

Световният вицешампион с националния отбор е следван в класирането при реализаторите от белгийския диагонал на Милано Фере Регерс с 390 точки от 20 мача. Трети е сръбският диагонал на Падуа Велико Машулович (316, 20).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

  • 16 фев 2026 | 14:57
  • 1138
  • 1
България U17 ще участва на световното първенство в Доха

България U17 ще участва на световното първенство в Доха

  • 16 фев 2026 | 14:18
  • 603
  • 0
Димитър Димитров с 14 точки, Бусан със загуба №14

Димитър Димитров с 14 точки, Бусан със загуба №14

  • 16 фев 2026 | 11:41
  • 732
  • 0
Добруджа 07 превзе първото място във Висшата лига

Добруджа 07 превзе първото място във Висшата лига

  • 16 фев 2026 | 11:18
  • 695
  • 0
Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

  • 15 фев 2026 | 21:04
  • 2468
  • 0
Страхотен Георги Татаров с 23 точки, Гротадзолина изпусна Тренто в Италия

Страхотен Георги Татаров с 23 точки, Гротадзолина изпусна Тренто в Италия

  • 15 фев 2026 | 20:40
  • 2681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 20476
  • 106
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 18:30
  • 11814
  • 12
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 30163
  • 41
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 18499
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 7286
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 14636
  • 10