Алекс Николов събра 400 точки на върха при реализаторите в Италия

Два кръга преди края на редовния сезон в италианския волейболен елит юношата на Левски София Александър Николов стигна кота 400 на върха при реализаторите.

При това 22-годишният посрещач/диагонал е събрал въпросната бройка точки след участие в 19 от 20-те мача на Лубе.

Фантастичен Алекс Николов с 34 точки, но Лубе с драматична първа загуба в ШЛ

Алекс е играл в 72 гейма и има във всеки от тях средно по 5,56 т.

Георги Татаров е реализатор №1 на 20-ия кръг в Италия, Алекс Николов е №2

324 от точките на Николов са от атака, а освен това - 55 аса и 21 блока.

Световният вицешампион с националния отбор е следван в класирането при реализаторите от белгийския диагонал на Милано Фере Регерс с 390 точки от 20 мача. Трети е сръбският диагонал на Падуа Велико Машулович (316, 20).