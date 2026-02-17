Алианц България е официален застрахователен партньор на волейболните национали

Алианц България е официалният застраховател на Българската федерация по волейбол и национален партньор на Европейското първенство по волейбол за мъже, което ще се проведе в София от 9 до 22 септември 2026 г.

Allianz, като глобален застрахователен партньор на Олимпийското и Параолимпийското движение, подкрепя спортове, които вдъхновяват и обединяват хора по целия свят. В разгара на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Алианц България заявява своята подкрепа за волейбола – спорт с традиции, който накара хиляди хора да прaзнуват, след спечелване на сребърните медали на световното първенство. Партньорството с БФВ е част от стратегията на компанията за развитие на спорта и новото поколение волейболни таланти с поглед към нови победи на международната сцена.

Главният изпълнителен директор на Алианц България Борис Паличев подчерта значението на партньорството и ангажимента на компанията към българския спорт и волейбола:

„Подкрепата ни към волейбола, който безспорно носи най-големите успехи на България на световната сцена в последните десетилетия е ангажиментът ни към последователно изграждане, приемственост и развитие на поколенията състезатели. Щастливи сме, че можем да се погрижим за нашите играчи да насочат пълен фокус в представянето си на игрището. За нас е от изключителна важност да бъдем партньори, както за топ играчите в националния мъжки отбор, които направиха цяла България изключително горда с второто място в света, така и за всички останали национални гарнитури, като сме особено фокусирани върху подрастващите национални състезатели. Алианц България силно вярва в устойчивото развитие и надграждане по пътя към върховите постижения“, посочи той.

Президентът на БФВ Любомир Ганев изрази удовлетворението си от постигнатото партньорство:

„Щастливи сме, че Алианц България става наш партньор. За нас като федерация е изключително важно да поверим нашите състезатели в ръцете на световния лидер в застраховането, какъвто е Allianz. Приветствам ги в отбора на българския волейбол и благодаря на целия екип за професионалното отношение, което срещнахме по време на преговорите.“

Сключеният договор затвърждава общата визия на Алианц България и на БФВ за устойчиво развитие, партньорство и грижа за здравето и сигурността на българските национални състезатели.

За Алианц България:



Алианц България е част от Allianz Group, един от водещите световни застрахователи и мениджъри на активи с ок. 125 милиона частни и корпоративни клиенти в 70 страни. Клиентите на Allianz се възползват от широка гама от лични и корпоративни застрахователни услуги – имуществено, автомобилно, живот и здравно застраховане, кредитно застраховане и глобално бизнес застраховане. Allianz е един от най-големите инвеститори в света, управляващ около 746 милиарда евро* от името на свои клиенти. В допълнение нашите мениджъри на активи PIMCO и Allianz Global Investors управляват около 1,8 трилиона евро* активи на трети страни. Благодарение на систематичното интегриране на екологични и социални критерии в нашите бизнес процеси и инвестиционни решения компанията е сред лидерите в застрахователната индустрия в индекса за устойчивост на Dow Jones.