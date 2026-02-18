Популярни
Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
Владо Николов: Новото "котило от таланти" има потенциал да се впише в селекцията на Бленджини

  • 18 фев 2026 | 10:44
  • 1493
  • 0

Владо Николов е един от най-успешните ни волейболисти за всички времена. През последната година натрупа допълнителна популярност покрай синовете си Александър и Симеон, които бяха с основна заслуга България да стане световен вицешампион. Бившият капитан на националния отбор е играл във Франция, Италия, Турция и Япония. Носител на бронзови медали от Световното първенство (2006), Световната купа (2007) и Европейското първенство (2009). В момента е президент на родния си клуб Левски София.

Той изведе мъжкия отбор до спечелването на всички възможни трофеи в България през сезон 2024/2025.

"В Левски работим с нагласата, че нашите състезатели излизат в чужбина когато са готови, а не, за да се спасят от българската действителност", обяснява Николов, който има думата и за селекционната политика на клуба.

В школата на Левски се привличат таланти от цялата страна, на които им се дава шанс да стигнат до мъжкия отбор.

"Ако Цецо Соколов беше останал в село Ресилово, как световният волейбол щеше да разбере, че съществува такова „животно"", дава пример за ролята на добрата селекция Николов.

Въпреки еуфорията от второто място на последния Мондиал, той признава, че реално има поне шест шест състава, които са по-силни от нас.

"Италия, Полша, Франция, Бразилия, Япония и Русия са отбори, които от десет мача могат да ни бият в седем. Ще е много трудно във всички турнири на световно ниво да взимаме медали", реалист е 48-годишният бивш диагонал. По отношение на вътрешния шампионат смята, че идеалният вариант е в елитната група да участват осем отбора.

"Нямаме потенциала да захранваме толкова много тимове с качествени млади български състезатели", аргументира се босът на Левски.

За националния отбор е оптимист, че новото "котило от таланти", което идва отдолу, има потенциала да се впише успешно в селекцията на треньора Джанлоренцо Бленджини.

"Колко повече наши деца играят на високо ниво в Италия и в чужбина като цяло, толкова по-силен национален отбор ще имаме. На всяко едно първенство те ще са готови психически за тежките битки за медали", убеден е Владо Николов.

Снимки: Борислав Трошев

