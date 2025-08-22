На полувремето: Байерн 3:0 РБ Лайпциг, тотална доминация на баварците

Шампионът Байерн (Мюнхен) води убедително с 3:0 на РБ Лайпциг в откриващия мач от Бундеслигата. Майкъл Олисе откри за баварците в 27-ата минута, а Луис Диас удвои пет минути по-късно. Отново Олисе вкара втория си гол в мача в 42-рата минута. Всъщност сезонът и за двата отбора на практика вече започна, като през изминалия уикенд тимът на Венсан Компани завоюва Суперкупата на Германия след победа с 2:1 като гост на носителя на Купата на страната Щутгарт. "Червените бикове" пък спечелиха миналата седмица с 4:2 мача си срещу Зандхаузен от турнира за Купата на Германия.

20 - Manuel Neuer is making an appearance in his 20th Bundesliga season - only Klaus Fichtel has featured in more (22 - Claudio Pizarro and Oliver Kahn also 20 each). Legend. pic.twitter.com/vQT8oXSuoL — OptaFranz (@OptaFranz) August 22, 2025

Байерн може да се осланя на добрата статистика преди днешната среща. Баварците спечелиха последните две домакинства срещу този съперник, а освен това са непобедени в последните 13 случая, когато стартират сезона (11 успеха и 2 загуби). Все пак обаче само преди две години РБ Лайпциг спечели в две поредни срещи на „Алианц Арена“, като вкарваше по 3 гола за победите с 3:1 и 3:0.

Баварците се подсилиха с Луис Диас, пристигнал от Ливърпул, и с Йонатан Та, взет като свободен агент след изтичането на договора му с Байер. Те обаче се разминаха с голямата си трансферна цел Флориан Виртц, който се озова на “Анфийлд”, както и с други желани футболисти като Нико Уилямс и Ник Волтемаде. Байерн се сбогува с легендата Томас Мюлер, който бе част от първия отбор от 2008 г., и неговото отсъствие ще се чувства, като клубът бе напуснат от още доста футболисти, между които и Кингсли Коман и Льорой Сане.

Наставникът на Венсан Компани няма да може да разчита на дългосрочно контузените Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, като няма да e на разположение и едно от новите попълнения Том Бишоф. Добрата новина е завръщането на Александър Павлович, който е на пейката.

Белгиецът не прави никакви промени в сравнение с мача срещу Щутгарт и пуска абсолютно същите 11. Така зад Хари Кейн ще действат Майкъл Олисе, Серж Гнабри и новото попълнение Луис Диас, а двойка вътрешни полузащитници са Леон Горетцка и капитанът Йошуа Кимих. Под рамката застава отново ветеранът Мануел Нойер, а четиримата бранители в състава на Венсан Компани са Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Йонатан Та и Йосип Станишич.

РБ Лайпциг преживя разочароващ минал сезон, като за пръв път от влизането си в елита не успя да се класира в евротурнирите. Това доведе и до идването на новия наставник Оле Вернер. Тимът продаде най-голямата си звезда Бенямин Шешко на Манчестър Юнайтед, а друг от ключовите играчи Чави Симонс може би играе един от последните си мачове за клуба преди трансфера си в Челси. Впрочем талантливият нидерландец е желан и от днешния съперник на „червените бикове“.

РБ Лайпциг залага на формация 4-3-3, като в атака до Лоис Опенда по крилата ще действат новите попълнения Йоан Бакайоко и Ян Диоманде.

В 10-ата минута дойде първото сериозно положение за Байерн, когато Хари Кейн изведе чудесно по фланга Конрад Лаймер. Австриецът направи опасно прострелно центриране, но Петер Гулачи успя да избие. Седем минути по-късно опитният унгарски страж трябваше да се намесва и след опасен изстрел на Майкъл Олисе. Натискът на Байерн продължи с опасен изстрел на Хари Кейн след добро центриране на Йошуа Кимих, но изстрелът бе неточен. В 27-ата минута обаче баварците логично откриха резултата. След добра атака и включване на Йосип Станишич, бранителят на гостите не Кастело Лукеба не успя да избие добре топката, а тя попадна в Майкъл Олисе. Французинът не чака втора покана и с хубав удар вкара първия гол за новия сезон в Бундеслигата - 1:0 за Байерн.

РБ Лайпциг реагира мигнове и предприе чудесна атака отляво, при която Давид Раум се включи и неговият удар трябваше да бъде избиван в корнер от Мануел Нойер. От ъгловия удар последва и опасен блокиран изстрел на Лоис Опенда. Байерн обаче сякаш довърши съперника си само пет минути след първото си попадение. Чудесна триходова комбинация между Кейн, Гнабри и Луис Диас остави колумбиеца на удобна позиция в наказателното поле. Новото попълнение на баварците се възползва от страхотния пас с пета и отправи страхотен изстрел, който с помощта на горната греда атрактивно влетя в мрежата - 2:0 за шампионите.

Байерн продължи да бродира в атака и бе близо до трето попадение в 40-ата минута. Тогава опасен шут на Серж Гнабри рикошира в защитник и разстресе напречната греда на Гулачи. След последвалия корнер третият гол за баварците стана факт. Серж Гнабри се отчете с втора асистенция и намери Олисе, който с удар с левия крак пък вкара второто си попадение в двубоя - 3:0 за домакините.

