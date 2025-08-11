Нико Джаксън е категоричен в желанието си да премине в Нюкасъл

Николас Джаксън е решил да премине в Нюкасъл, съобщи британският вестник “Телеграф”. Нападателят вече е информирал ръководството на Челси за желанието си да напусне лондонския клуб. След това сенегалецът не беше включен в състава за приятелския мач с Байер (Леверкузен) на 8 август, спечелен от "сините" с 2:0.

Нюкасъл сериозно обмисля да привлече Джаксън след неуспешните преговори за Бенямин Шешко и Жоао Педро. Потенциалният трансфер на нападателя ще зависи от това дали “свраките” ще се съгласят да пуснат Александър Исак в Ливърпул.

От Нюкасъл няма да бързат с трансфер на Джаксън, продължават да таят надежди за Исак

От Челси все още не бързат да се разделят с Джаксън. Това ще се случи при получаването на подходяща оферта.

Челси може да продаде нападателя за поне 64 млн. паунда. Джаксън премина в столичния клуб от Виляреал за 32 млн. паунда през 2023 година, но не успя да се утвърди като титуляр.

Снимки: Imago