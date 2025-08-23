Популярни
  3. Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

  • 23 авг 2025 | 05:28
  • 469
  • 0

Венсан Компани говори след разгрома на водения от него тим на Байерн (Мюнхен) с 6:0 при домакинството срещу РБ Лайпциг в откриващия мач за новия сезон в германската Бундеслига.

“Надявам се, че феновете са се насладили на нашата енергична, забавна игра - затова играем футбол. Имахме много добър откриващ мач на „Алианц Арена“, всичко мина перфектно днес”, каза Компани.

Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг
Баварците си върнаха титлата през миналия сезон, а сега френският специалист ще опита да затвърди успехите от миналата кампания с нови трофеи.

“Имахме много проблеми тази седмица, но ние отговорихме на терена. Имаме основа, база и това е важно. Има само една концепция за този сезон: винаги искаме да печелим”, каза още Компани.

