Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

Венсан Компани говори след разгрома на водения от него тим на Байерн (Мюнхен) с 6:0 при домакинството срещу РБ Лайпциг в откриващия мач за новия сезон в германската Бундеслига.

“Надявам се, че феновете са се насладили на нашата енергична, забавна игра - затова играем футбол. Имахме много добър откриващ мач на „Алианц Арена“, всичко мина перфектно днес”, каза Компани.

Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

Баварците си върнаха титлата през миналия сезон, а сега френският специалист ще опита да затвърди успехите от миналата кампания с нови трофеи.

• Serge Gnabry hasn't always had an easy time and was considered a candidate for sale. How do you see his form?



Kompany: "Serge is a very underrated player. There's the opinion of people outside. And there's our opinion at the club, and the opinion of his teammates. I think… pic.twitter.com/u2HqQXEVmg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 22, 2025

“Имахме много проблеми тази седмица, но ние отговорихме на терена. Имаме основа, база и това е важно. Има само една концепция за този сезон: винаги искаме да печелим”, каза още Компани.

Vincent Kompany on whether today was the 'perfect game': "No, I just told the players in the dressing room that there were three things we can do better, but I'll keep that for the dressing room. We showed energy and joy on the pitch. It was a very good first game at Allianz… pic.twitter.com/VnCf9a58UV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 22, 2025