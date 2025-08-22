Уест Хам 1:2 Челси, гол на Нето и пълен обрат

Уест Хам и Челси играят при резултат 1:2 на "Лондон Стейдиъм". Лукас Пакета откри резултата в шестата минута, а Жоао Педро изравни в 15-ата минута. Коул Палмър се контузи на загрявката и бе заменен от Естевао в стартовия състав.

Енцо Мареска бе направил три промени от първия кръг, но му се наложи да направи още една. Той заложи на двама нападатели в лицето на Жоао Педро и Лиъм Делап, който бе резерва в първия мач. Лятното попълнение Джейми Гитънс, който бе титуляр срещу Палас, бе оставен на резервната скамейка. Тосин Адарабиойо се възстани от контузия и влезе на мястото ан Джош Ачеампонг, а Мало Густо замени Рийс Джеймс. Коул Палмър обаче се контузи на загрявката и на негово място влезе бразилския талант Естевао.

Контузията на Палмър шанс за изява получи Естевао. Именно бразилецът обаче сбърка за първия гол в мача. "Чуковете" стартираха добре и поведоха в шестата минута. Опит за триково подаване на Естевао бе пресечено и топката стигна до Пакета, който напредна и отправи фантастичен изстрел от сериозна дистанция, с който разстреля Роберт Санчес.

Челси успя да отговори сравнително бързо. В 15-ата минута "сините" изравниха след ъглов удар. Кукурея отклони топката, а Жоао Педро с глава я насочи към мрежата и отбеляза първия си гол за клуба. Малко след подновяването на играта добра атака на Уест Хам завърши с гол на Фюлкруг след подаване на Тодибо. Попадението обаче бе отменено поради засада.

УЕСТ ХАМ - ЧЕЛСИ 1:2

1:0 - Пакета (6)

1:1 - Жоао Педро (15)

1:2 - Педро Нето (23)

УЕСТ ХАМ: Хермансен, Уан-Бисака, Тодибо, Килман, Агер, Диуф, Уорд-Праус, Пакета, Соучек, Боуен, Фюлкруг

ЧЕЛСИ: Санчес, Кукурея, Тосин, Чалоба, Густо, Кайседо, Енцо Фернандес, Палмър, Нето, Жоао Педро, Делап

Снимки: Imago