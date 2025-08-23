Байерн записа нов успех часове след “шестицата” над РБ Лайпциг

Байерн (Мюнхен) записа нов успех буквално часове след триумфа с 6:0 над РБ Лайпциг в откриващия мач от Бундеслигата. Днес баварците спечелиха с 3:1 традиционния си мач срещу фенклуба Ред Ийгълс Аустрия, който се игра в австрийското градче в Тирол Имст. Срещата премина в много приятелска и позитивна атмосфера.

Логично като титуляри започнаха голяма част от резервите, които не взеха голямо участие срещу РБ Лайпциг. Така в стартовите 11 бяха играчи като Свен Улрайх, Саша Боей, Ким Мин-Жае, Александър Павлович и Рафаел Герейро, като само Йонатан Та бе от тези, които стартираха и вчера срещу “червените бикове”, и сега в демонстративния мач с феновете. На пейката останаха големите звезди като Хари Кейн, Майкъл Олисе, Луис Диас, Йошуа Кимих и Мануел Нойер, които така и не се появиха в игра и бяха повече заети да раздават автографи на феновете по трибуните.

Wir gewinnen das 𝑻𝒓𝒂𝒖𝒎𝒔𝒑𝒊𝒆𝒍 mit 3:1 gegen den Fanclub "Red Eagles Austria".



𝑻𝒂𝒖𝒔𝒆𝒏𝒅 𝑫𝒂𝒏𝒌 an alle, die live mit dabei waren. ❤️ pic.twitter.com/juNMpMwlSF — FC Bayern München (@FCBayern) August 23, 2025

Още след 15 минути Венсан Компани замени футболистите от първия отбор Та, Ким, Герейро, Боей и Карл, като пусна играчите от отбора до 19 години. След нулев половин час баварците успяха да открият резултата чрез юношата Хенчо Нсеке, който бе изведен отлично и откри за Байерн - 0:1. Свен Улрайх пък трябваше на няколко пъти да се намесва след опасни удари на отбора на феновете.

Второто полувреме продължи в подобно темпо. Никоя от звездите на Байерн не се появи в игра, а младите момчета на баварците получиха дузпа в 74-ата минута, която бе реализирана от Рой Снип за 0:2. Тимът на Ред Ийгълс Аустрия пък успя да върне едно попадение за 1:2, което бе дело на Ханес Вибмер. Веднага след това обаче Байерн си върна преднината от два гола, след като Садики Чимвор бе точен. Любопитното бе, че срещу баварския гранд в игра се появи и жена, като щастливката се казва София Швайгхофер.

Следващото предизвикателство пред Байерн е гостуването от първия кръг за Купата на Германия срещу третодивизионния Веен (Висбаден).

Снимки: Imago