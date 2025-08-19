Джаксън попадна в шортлиста на Вила

Астън Вила добави сенегалския нападател на Челси Никълъс Джаксън към своя списък, съобщава реномираният спортен журналист Флориан Плетенберг в профила си в “X”.

По-рано беше съобщено, че нападателят е информирал ръководството на „сините“ за желанието си да напусне, като Нюкасъл е посочен като един от клубовете, проявяващи интерес към играча.

Астън Вила е включил Никълъс Джаксън в краткия си списък и следи отблизо ситуацията около нападателя. Вече са проведени разговори.

Няколко клуба проявяват интерес към играча. Германският шампион Байерн (Мюнхен) също събира информация относно играча, но за сега баварците са далеч от подобен входящ трансфер.

Нападателят се присъедини към Челси от Виляреал през лятото на 2023 г. През този период Джаксън изигра 81 мача във всички турнири, отбелязвайки 30 гола и правейки 12 асистенции. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2033 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на играча е 50 млн евро.

🚨🟣🔵 Aston Villa have added Nicolas #Jackson to their shortlist and are closely monitoring his situation. Talks have already taken place. #AVFC



Several clubs are interested. FC Bayern have also gathered information, but a move to Munich is not happening.



The 24 y/o versatile… pic.twitter.com/XLIV96xSqS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2025