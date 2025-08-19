Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Джаксън попадна в шортлиста на Вила

Джаксън попадна в шортлиста на Вила

  • 19 авг 2025 | 06:33
  • 885
  • 0
Джаксън попадна в шортлиста на Вила

Астън Вила добави сенегалския нападател на Челси Никълъс Джаксън към своя списък, съобщава реномираният спортен журналист Флориан Плетенберг в профила си в “X”.

По-рано беше съобщено, че нападателят е информирал ръководството на „сините“ за желанието си да напусне, като Нюкасъл е посочен като един от клубовете, проявяващи интерес към играча.

Астън Вила е включил Никълъс Джаксън в краткия си списък и следи отблизо ситуацията около нападателя. Вече са проведени разговори.

Няколко клуба проявяват интерес към играча. Германският шампион Байерн (Мюнхен) също събира информация относно играча, но за сега баварците са далеч от подобен входящ трансфер.

Нападателят се присъедини към Челси от Виляреал през лятото на 2023 г. През този период Джаксън изигра 81 мача във всички турнири, отбелязвайки 30 гола и правейки 12 асистенции. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2033 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на играча е 50 млн евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Порто продължи със силните изяви и записа втора победа

Порто продължи със силните изяви и записа втора победа

  • 19 авг 2025 | 01:51
  • 1161
  • 1
Пестелива победа срещу втородивизионен отбор класира Торино напред

Пестелива победа срещу втородивизионен отбор класира Торино напред

  • 19 авг 2025 | 01:36
  • 998
  • 0
Пьотровски дебютира за победоносна Удинезе в Копа Италия

Пьотровски дебютира за победоносна Удинезе в Копа Италия

  • 19 авг 2025 | 01:21
  • 1437
  • 1
Елче и Бетис поделиха точките

Елче и Бетис поделиха точките

  • 19 авг 2025 | 00:53
  • 1244
  • 0
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 17231
  • 19
Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

  • 18 авг 2025 | 23:48
  • 2406
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 22443
  • 82
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 46112
  • 84
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 39923
  • 75
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 17231
  • 19
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 29067
  • 75
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 22056
  • 18