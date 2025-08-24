Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

Популярни
Нападателят на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс, който до вчера беше на прегледи в Милан, се прибра в Германия без договор с “росонерите”. На “Сан Сиро” имат известни съмнения заради две предишни контузии на тарана, а проблемно е дясното коляно. Лично спортният директор Игли Таре призна, че клубът се колебае относно сделката, заради което редица медии са сигурни, че такава няма да има.

Междувременно днес в офиса на Милан дойде агентът на нападателя на Спортинг (Лисабон) Конрад Хардер. 20-годишният датчанин и неговият сънародник Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед са другите варианти пред “росонерите”.

Увеличава се обаче и напрежение сред тифозите на Милан, тъй като в събота вечер тимът разочарова, като загуби с 1:2 от Кремонезе на свой терен.

