Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

Спортният директор на Милан Игли Таре отрече информациите, че Виктор Бонифейс е бил подложен на допълнителни медицински прегледи, но призна, че в клуба все още се колебаят дали да завършат трансфера на нападателя от Байер (Леверкузен) заради неговите контузии в миналото.

„Не е имало допълнителни медицински прегледи. Знаем, че той е имал физически проблеми в миналото, така че преценяваме всичко по план относно здравословното състояние и кондицията на играча. Неговите качества са неоспорими, просто се опитваме да вземем правилното решение за тази ситуация. Разбира се, затварянето на трансферния прозорец наближава. Ще го обсъдим с треньора и ще вземем крайно решение. Не се поставяме под напрежение с определянето на краен срок“, коментира Таре пред DAZN преди шокиращата загуба с 1:2 от Кремонезе.

