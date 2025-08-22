Анчелоти за Бразилия, Италия, футболния календар, възможното решение и трансфера на Модрич в Милан

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти даде интервю пред италианския вестник "Il Giornale", където говори по различни теми. Бившият наставник на Реал Мадрид говори за новото си поприще, разкритикува футболния календар и коментира трансфера на Лука Модрич в Милан.
Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации
За Бразилия и местното първенство
"Странно е, но след толкова много време, прекарано в Европа, беше дошъл моментът за промяна. Смятам, че направих най-правилния избор, защото да водиш Бразилия е много, много мотивиращо. Бразилската футболна федерация е перфектно организирана, качеството на футболистите е много високо, атмосферата е позитивна, връзката между страната и националния отбор е уникална. Отборът е уважаван навсякъде, където отиде – Бело Оризонте, Байя, Порто Алегре. Историята на Бразилия е неповторима. Аз живея в Рио, за да разбирам, да уча, да се развивам. Щастлив съм с тази стъпка.
Тук се играят и регионални първенства – кариока, паулиста. Повече мачове и много дълги пътувания, понякога по 6 часа. Ходих да гледам Интернасионал - Фламенго, феновете хвърлиха тонове хартия и вятърът я разнесе по терена. Мачът започна с 20 минути закъснение. Един забавен свят“.
За натоварения график и възможното решение
"Да, играем твърде много и зле. Футболът е по-аналитичен, интензивен, бърз, но ФИФА и УЕФА трябва да преразгледат календарите. Мачовете са твърде много, не всички са качествени и това води до прекалено много контузии.
Намаляването на отборите в лигите от 20 на 18 ми се струва добро решение. Така ще се избегнат мачове с ниско качество, а и разходите ще бъдат по-логични. Трябва обаче да има съгласие между страните, а досега такова не е постигнато. Италианецът отговори и на въпроса на италианската медия защо треньорите и играчите нямат достатъчно силен глас по тази тема, като отново беше категоричен: "Ние сме най-добре платените, може би затова не ни искат на масата за преговори".
За Италия и Гатузо
"Никога не съм си представял, че Рино може да стане треньор на националния отбор, но той има всички качества да се справи с тази отговорност. Има характер, има индивидуалност, надявам се да се срещнем на световното. По-скоро не очаквах трудностите, които срещна Спалети. Италианския национален отбор има криза на поколенията. Нямаме велики нападатели като Виери, Тоти, Дел Пиеро, Индзаги. Добре сме в защита и в халфовата линия, но в останалите зони ни е трудно да произвеждаме истински таланти. Федерацията не ме е търсила".
Модрич: Минималната цел с Милан е да се класираме за Шампионската лига, искам да играя на Световното догодина
За Милан и Модрич
Анчелоти коментира и трансфера на Лука Модрич, който замени един от любимите клубове на треньора - Реал Мадрид, с друг такъв - Милан. "Говорих с него, той ще радва феновете и ще остави следа в Серия А. Щастлив е от решението си и знае, че може да отиде на Световното първенство. Той е абсолютен професионалист, миналата година не пропусна нито една тренировка".
Запитан отново за Милан, Анчелоти отговори, че е доволен от факта, че Масимилиано Алегри се завърна начело на "росонерите": "Щастлив съм, че Милан отново му се доверява. Той е важна фигура, от която отборът и клубът се нуждаеха. В Серия А има важни треньори като Сари, Конте, Гасперини".
За бъдещето след Бразилия
"Имам три решения: оставам тук, търся нещо интересно или спирам", казва Анчелоти и добави, че от Италия му липсват най-много тортелините на сестра му Анджела.
