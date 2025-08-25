Турнир във Варна в памет на клубни легенди

Станалият вече традиционен турнир за ветерани в памет на двама от най-добрите играчи в клубната история на Спартак Варна и българския футбол през 80-те години Живко Господинов и Стефан Найденов ще се проведе в събота, 30 август, от 16.30 часа на СК "Локомотив", на игрището, носещо името на клубната легенда Живко Господинов. Организатори на турнира са бившите играчи на "соколите" Антон Вълчанов и Пламен Казаков с любезното съдействие на Община Варна и ЗС на БФС Варна.

Като играч на Спартак Живко Господинов е рекордьор по брой на участия в националния отбор за клуба и участник на СП - 86 в Мексико, а Стефан Найденов е рекордьор по отбелязани голове в "А" група. Турнирът ще се проведе в две полувремена по 20 минути. Победителите в полуфиналите ще играят в мач за първо и второ място, а победените ще определят бронзовия медалист. В четиристранния турнир участие са потвърдили тимовете на домакините от Спартак, Черно море, Добруджа и Суворово. След края на турнира е срещата от efbet Лига между Спартак и Локомотив Пловдив. Тя започва в 19.00 часа на стадион "Спартак" .

/Пламен Трендафилов/