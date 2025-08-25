Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Турнир във Варна в памет на клубни легенди

Турнир във Варна в памет на клубни легенди

  • 25 авг 2025 | 15:36
  • 932
  • 0
Турнир във Варна в памет на клубни легенди

Станалият вече традиционен турнир за ветерани в памет на двама от най-добрите играчи в клубната история на Спартак Варна и българския футбол през 80-те години Живко Господинов и Стефан Найденов ще се проведе в събота, 30 август, от 16.30 часа на СК "Локомотив", на игрището, носещо името на клубната легенда Живко Господинов. Организатори на турнира са бившите играчи на "соколите" Антон Вълчанов и Пламен Казаков с любезното съдействие на Община Варна и ЗС на БФС Варна.

Като играч на Спартак Живко Господинов е рекордьор по брой на участия в националния отбор за клуба и участник на СП - 86 в Мексико, а Стефан Найденов е рекордьор по отбелязани голове в "А" група. Турнирът ще се проведе в две полувремена по 20 минути. Победителите в полуфиналите ще играят в мач за първо и второ място, а победените ще определят бронзовия медалист. В четиристранния турнир участие са потвърдили тимовете на домакините от Спартак, Черно море, Добруджа и Суворово. След края на турнира е срещата от efbet Лига между Спартак и Локомотив Пловдив. Тя започва в 19.00 часа на стадион "Спартак" .

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) за Георги Илиев: Завинаги един от нас!

Локо (Пд) за Георги Илиев: Завинаги един от нас!

  • 25 авг 2025 | 13:48
  • 1613
  • 9
Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

  • 25 авг 2025 | 13:11
  • 4851
  • 3
Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

  • 25 авг 2025 | 12:59
  • 817
  • 0
Ботев договори първия ирландец в историята на клуба

Ботев договори първия ирландец в историята на клуба

  • 25 авг 2025 | 12:55
  • 5457
  • 4
"Арена София" посреща мачовете на Левски София-Запад в Шампионската лига

"Арена София" посреща мачовете на Левски София-Запад в Шампионската лига

  • 25 авг 2025 | 12:52
  • 1305
  • 1
Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан

Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 891
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 33778
  • 121
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 40017
  • 89
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 5853
  • 34
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 18037
  • 43
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 2562
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 13446
  • 13