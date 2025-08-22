Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от резултата и играта на отбора

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски сподели първите си впечатления след равенството 0:0 срещу Локомотив (София) в двубой от шестия кръг на efbet Лига.

"Доволен съм от резултата и играта на отбора. Имаме добър отбор. Много от футболистите са млади, като имаме само 5 играчи от миналия сезон. Бях сигурен, че днес ще направим позитивен резултат, защото играчите дават сто процента на всяка тренировка.



Трябва да продължим да работим. Много хора не вярваха, че можем да сме сериозен отбор, но всеки мач показваме, че сме сериозен състав", заяви треньорът на Спартак.