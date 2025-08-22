Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от резултата и играта на отбора

Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от резултата и играта на отбора

  • 22 авг 2025 | 22:48
  • 551
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски сподели първите си впечатления след равенството 0:0 срещу Локомотив (София) в двубой от шестия кръг на efbet Лига.

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

"Доволен съм от резултата и играта на отбора. Имаме добър отбор. Много от футболистите са млади, като имаме само 5 играчи от миналия сезон. Бях сигурен, че днес ще направим позитивен резултат, защото играчите дават сто процента на всяка тренировка.

Трябва да продължим да работим. Много хора не вярваха, че можем да сме сериозен отбор, но всеки мач показваме, че сме сериозен състав", заяви треньорът на Спартак.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 12705
  • 36
В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

  • 22 авг 2025 | 20:01
  • 21099
  • 27
Брахими: Много съм щастлив, че вече съм част от ЦСКА

Брахими: Много съм щастлив, че вече съм част от ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 18:56
  • 2365
  • 7
ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

ЦСКА със седми нов - взе минал през четири родни отбора

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 26845
  • 261
Септември (София) привлича крило от Белгия

Септември (София) привлича крило от Белгия

  • 22 авг 2025 | 17:01
  • 1114
  • 1
Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 25087
  • 63
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 12705
  • 36
Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

  • 22 авг 2025 | 23:29
  • 9585
  • 38
Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

  • 22 авг 2025 | 23:50
  • 254
  • 0
Челси се развихри и унижи Уест Хам

Челси се развихри и унижи Уест Хам

  • 22 авг 2025 | 23:56
  • 6279
  • 9
В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

  • 22 авг 2025 | 20:01
  • 21099
  • 27
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

  • 22 авг 2025 | 23:43
  • 3264
  • 4