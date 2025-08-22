Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локомотив (София) и Спартак (Варна) дават старт на 6-ия кръг в efbet Лига. Двубоят в столичния квартал "Надежда" е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

"Железничарите" нямат загуба от началото на сезона - в петте си изиграни мача дотук отборът на Станислав Генчев записа два успеха и три равенства, последното от които беше постигнато срещу шампиона Лудогорец (0:0) в Разград. При гостите ситуацията е коренно различна, тъй като "соколите" все още не познават вкуса на победата. Те започнаха кампанията с три ремита, след което последваха поражения от Левски (1:2) и Черно море (1:3).

"Червено-черните" ще опитат да продължат добрата си серия, но от своя страна футболистите на Гьоко Хаджиевски ще бъдат пределно мотивирани най-после да зарадват своите привърженици.

"Соколите" тръгват с надежда към столицата

Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми и ще заложат на всичко най-добро, с което разполагат, за да стигнат до трите точки.



През миналия сезон Локомотив и Спартак си размениха по една домакинска победа - 2:1 в София и 3:2 във Варна.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - СПАРТАК (ВАРНА)

НАЧАЛО: 20:30 часа

СЪДИЯ: Георги Стоянов

СТАДИОН: "Локомотив", София