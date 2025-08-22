Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 1125
  • 0
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локомотив (София) и Спартак (Варна) дават старт на 6-ия кръг в efbet Лига. Двубоят в столичния квартал "Надежда" е тази вечер от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

"Железничарите" нямат загуба от началото на сезона - в петте си изиграни мача дотук отборът на Станислав Генчев записа два успеха и три равенства, последното от които беше постигнато срещу шампиона Лудогорец (0:0) в Разград. При гостите ситуацията е коренно различна, тъй като "соколите" все още не познават вкуса на победата. Те започнаха кампанията с три ремита, след което последваха поражения от Левски (1:2) и Черно море (1:3).

"Червено-черните" ще опитат да продължат добрата си серия, но от своя страна футболистите на Гьоко Хаджиевски ще бъдат пределно мотивирани най-после да зарадват своите привърженици.

"Соколите" тръгват с надежда към столицата
"Соколите" тръгват с надежда към столицата

Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми и ще заложат на всичко най-добро, с което разполагат, за да стигнат до трите точки.

През миналия сезон Локомотив и Спартак си размениха по една домакинска победа - 2:1 в София и 3:2 във Варна.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - СПАРТАК (ВАРНА)

НАЧАЛО: 20:30 часа
СЪДИЯ: Георги Стоянов
СТАДИОН: "Локомотив", София

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 2860
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 2381
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 1827
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 1669
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 4483
  • 1
Треньорът на АЗ Алкмаар: Това е само първото полувреме на битката

Треньорът на АЗ Алкмаар: Това е само първото полувреме на битката

  • 21 авг 2025 | 23:55
  • 3699
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 195561
  • 1006
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 105663
  • 154
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 4364
  • 0
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 59934
  • 34
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 18487
  • 1