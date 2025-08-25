Млади "соколи" в полет през настоящия сезон

От началото на сезона треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски дава шанс на младите играчи. Севрномакедонският специалист вижда потенциал в мнозина от тези футболисти, с които работи към момента. През настоящата кампания все по-често място в титулярния състав намират Даниел Халачев, Цветослав Маринов, който наскоро получи и повиквателна за младежкия национален отбор, Дамян Йорданов, Даниел Иванов и Иван Алексиев.

На скамейката също има младоци, които направиха своя дебют по-рано. Това са Кристиян Курбанов, Александър Янчев и Александър Александров. Спартак (Варна), за разлика от други клубове, с оглед на финансовите проблеми, използва все по-често български играчи. Опитният специалист е на мнение, че в отбора са привлечени перспективни футболисти, които ще трябва да покажат израстване в срещите от efbet Лига .

Спартак (Варна) се похвали с младежки национал

"Имаме много млади играчи, които виждам как се влагат в тренировките. Бързо усвояват, искат да се научат. Ето например нашият нападател Даниел Халачев в срещата с Локомотив (София) пропусна някои положения, но самият факт, че излиза на позиция за стрелба, говори за израстване. Ако е пропуснал два, три пъти не трябва да му кажем, че няма развитие, а да го насърчим. Това е много важно за един млад играч, за неговото самочувствие. Аз съм треньор от 35 години и трябва да им предам моя опит. Рано или късно за някои от младите ни ще се говори с уважение и техният труд ще се възнагради", заяви специалистът.



Пламен Трендафилов