Лозев: Моментът за първата победа ще дойде

Капитанът на Спартак (Варна) Деян Лозев говори след нулевото равенство на неговия отбор в 6-ия кръг на родната efbet Лига. Въпреки позитивния резултат срещу коравия съперник отборът от морската ни столица все още няма победа този сезон, за което проговори и футболиста на спартаклии.

“Не мисля, че тези обстоятелства ни тежат. Работим много сериозно и новото ръководство прави всичко възможно да не усещаме проблемите извън терена. Играем добър футбол и съм сигурен, че моментът за първата победа ще дойде”, започна Лозев.

Капитанът на “соколите” отбеляза и по-доброто представяне на тима през втората част.

“Казахме си на почивката, че трябва да продължим да се защитаваме стабилно, но и да покажем повече самочувствие в атака. Създадохме ситуации, но за малко не успяхме да ги реализираме. Все пак точка като гост не е малко”, каза Лозев.

Накрая капитанът на варненци бе запитан какво очаква от предстоящия мач срещу отбора на Локомотив (Пловдив), но относно него играчът бе пестелив в прогнозите си.

“Всеки мач се стремим да даваме повече и повече. Само когато играем отборно и на максимума на възможностите си, ще дойдат и резултатите”, завърши Лозев.