Локомотив (София) 0:0 Спартак (Варна)

Отборите на Локомотив (София) и Спартак (Варна) играят при резултат 0:0 в двубой от шестия кръг на efbet Лига.

В 3-ата минута дойде и първият удар, който бе дело на Жак Пехливанов, но кълбото не попадна в целта. Домакините отговориха с шут на Джунейт Али, но и той бе неточен.

Стартови състави:



Локо (София): 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунейт Али, 5. Ерол Дост, 27. Патрик-Габриел Галчев, 91. Райън Бидунга, 22. Реян Даскалов, 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев, 13. Диего Рапосо, 77. Кауе Карузо



Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 19. Емил Янчев, 20. Деян Лозев, 21. Ксанди, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов

Снимки: Startphoto