Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. На среща с Общината бе обсъдено бъдещето на Спартак (Варна)

На среща с Общината бе обсъдено бъдещето на Спартак (Варна)

  • 22 авг 2025 | 09:12
  • 483
  • 0
На среща с Общината бе обсъдено бъдещето на Спартак (Варна)

По инициатива на Алекс Илиев, в качеството си на общински съветник и председател на УС на Спартак (Варна), бе обсъдено бъдещето на клуба. На среща с представители от Община Варна, която бе представена от заместник-кмета Павел Попов, изпълняващ временно функциите на кмет и председателя на Общинския съвет Христо Димитров, Алекс Илиев представи в писмен вид задълженията към старото ръководство, играчи и НАП, които възлизат на близо 4,5 милиона лева.

Спартак (Варна) обяви каква благотворителна сума беше събрана по време на дербито с Черно море
Спартак (Варна) обяви каква благотворителна сума беше събрана по време на дербито с Черно море

На срещата присъстваха финансови експерти и представители от администрацията. От друга страна, в лицето на бившия заместник председател на УС на Спартак (Варна) Асен Миланов, бе представена информация за изразходените средства от старото ръководство, както и направените инвестиции за клуба през този период от време. От БФС, във връзка с финансовите проблеми, са поискали гаранция за положително взаимодействие на клуба с държавните институции, към които има задължения и програма за оздравителен план.

Заради създадената неприятна ситуация с натрупани задължения, по време на последната пресконференция на стадион "Спартак" бе обсъдена възможността за определена финансова помощ от Община Варна.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2051
  • 3
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 3827
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 2895
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2216
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 1997
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5232
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204353
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113854
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7508
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66842
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21103
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2051
  • 3