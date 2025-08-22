На среща с Общината бе обсъдено бъдещето на Спартак (Варна)

По инициатива на Алекс Илиев, в качеството си на общински съветник и председател на УС на Спартак (Варна), бе обсъдено бъдещето на клуба. На среща с представители от Община Варна, която бе представена от заместник-кмета Павел Попов, изпълняващ временно функциите на кмет и председателя на Общинския съвет Христо Димитров, Алекс Илиев представи в писмен вид задълженията към старото ръководство, играчи и НАП, които възлизат на близо 4,5 милиона лева.

На срещата присъстваха финансови експерти и представители от администрацията. От друга страна, в лицето на бившия заместник председател на УС на Спартак (Варна) Асен Миланов, бе представена информация за изразходените средства от старото ръководство, както и направените инвестиции за клуба през този период от време. От БФС, във връзка с финансовите проблеми, са поискали гаранция за положително взаимодействие на клуба с държавните институции, към които има задължения и програма за оздравителен план.

Заради създадената неприятна ситуация с натрупани задължения, по време на последната пресконференция на стадион "Спартак" бе обсъдена възможността за определена финансова помощ от Община Варна.



Пламен Трендафилов