Кечист от WWE ядоса феновете на Нюкасъл с фланелка на Ливърпул с името на Исак

Трансферната сага между Нюкасъл и Ливърпул за звездата на “свраките” Александър Исак стигна дори до Световната федерация по кеч (WWE). Двата тима ще се срещнат довечера в мач от Премиър лийг със сериозен заряд. Както е известно, шведският голмайстор на Нюкасъл спря да тренира с клуба и иска да премине в Ливърпул, което засега не се случва.

Арне Слот обясни, че привличането на Исак не е задължително

Сюжетът с Исак пък бе използван от ирландския кечист Джей Ди Макдона по време на шоуто на WWE снощи именно в Нюкасъл в “Utilita Arena”. По време на отборен мач 35-годишният борец, чието истинско име е Джордан Девлин, свали черната си тениска и показа фланелка на Ливърпул. След това той се обърна към публиката, за да покаже името на Исак на гърба с номер девет, като направи и демонстративен жест с ръка до ушите си, характерен за покойната легенда Хълк Хогън.

Логично действията на кечиста предизвикаха бурните освирквания на феновете в Нюкасъл. Иначе след шоуто Макдона не спря с провокациите, като публикува в социалния си профил видео с въпросния му акт и използва хаштага „Free Isak“ (Освободете Исак).

Ливърпул без Мак Алистър на "Сейнт Джеймсис Парк"

Кечистът е родом от ирландския град Брей. Той не е единственият известен фен на Ливърпул в WWE, като друг борец от Ейре - Шеймъс, също е изразявал подкрепата си за мърсисайци през годините.