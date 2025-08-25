Ливърпул без Мак Алистър на "Сейнт Джеймсис Парк"

Полузащитникът на Ливърпул Алексис Мак Алистър няма да вземе участие в днешното дерби с Нюкасъл. Световният шампион не попадна в групата от 21 футболисти, защото всеки момент се очаква да стане баща за първи път. През март приятелката му Айлен Кова разкри, че двамата ще имат бебе.
Още вчера, от аматьорски видеа в социалните мрежи, се забеляза, че Мак Алистър не с тима. Днес вече има потвърждение за това.
26-годишният футболист беше титуляр в сблъсъка с Борнемут в първия кръг, а преди това влезе като смяна в мача за Къмюнити Шийлд срещу Кристъл Палас.