Ливърпул без Мак Алистър на "Сейнт Джеймсис Парк"

Полузащитникът на Ливърпул Алексис Мак Алистър няма да вземе участие в днешното дерби с Нюкасъл. Световният шампион не попадна в групата от 21 футболисти, защото всеки момент се очаква да стане баща за първи път. През март приятелката му Айлен Кова разкри, че двамата ще имат бебе.

MATCHDAY 👊🔴



The Reds travel to St. James’ Park to take on Newcastle United ✨ #NEWLIV pic.twitter.com/g6iZjZv2vM — Liverpool FC (@LFC) August 25, 2025

Още вчера, от аматьорски видеа в социалните мрежи, се забеляза, че Мак Алистър не с тима. Днес вече има потвърждение за това.

26-годишният футболист беше титуляр в сблъсъка с Борнемут в първия кръг, а преди това влезе като смяна в мача за Къмюнити Шийлд срещу Кристъл Палас.