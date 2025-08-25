Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. "Червените" ще тренират по веднъж на ден до мача със Славия

"Червените" ще тренират по веднъж на ден до мача със Славия

  • 25 авг 2025 | 14:33
  • 538
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Представителният отбор на ЦСКА проведе възстановителна тренировка днес след последния шампионатен двубой, загубен от ЦСКА 1948 с 0:1. В дните до следващия мач на 30 август "червените" ще тренират едноразово всеки ден на клубната база в Панчарево.

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха
Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

На 29 август (петък) от 11:00 ч. старши треньорът Душан Керкез ще даде традиционния си брифинг за представители на медиите, като събитието ще се проведе в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски".

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

ЦСКА гостува на Славия в събота от 21:15 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в столицата в мач от седмия кръг на efbet Лига.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) за Георги Илиев: Завинаги един от нас!

Локо (Пд) за Георги Илиев: Завинаги един от нас!

  • 25 авг 2025 | 13:48
  • 1161
  • 6
Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

  • 25 авг 2025 | 13:11
  • 3171
  • 2
Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

  • 25 авг 2025 | 12:59
  • 652
  • 0
Ботев договори първия ирландец в историята на клуба

Ботев договори първия ирландец в историята на клуба

  • 25 авг 2025 | 12:55
  • 3808
  • 2
"Арена София" посреща мачовете на Левски София-Запад в Шампионската лига

"Арена София" посреща мачовете на Левски София-Запад в Шампионската лига

  • 25 авг 2025 | 12:52
  • 1025
  • 1
Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан

Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 711
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 19341
  • 67
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 32807
  • 82
Мондиал 2025 за жени: България 0:0 Турция! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025 за жени: България 0:0 Турция! Следете мача ТУК!

  • 25 авг 2025 | 15:04
  • 895
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 14532
  • 31
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 13106
  • 12
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 12148
  • 11