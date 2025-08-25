"Червените" ще тренират по веднъж на ден до мача със Славия

Представителният отбор на ЦСКА проведе възстановителна тренировка днес след последния шампионатен двубой, загубен от ЦСКА 1948 с 0:1. В дните до следващия мач на 30 август "червените" ще тренират едноразово всеки ден на клубната база в Панчарево.

На 29 август (петък) от 11:00 ч. старши треньорът Душан Керкез ще даде традиционния си брифинг за представители на медиите, като събитието ще се проведе в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА гостува на Славия в събота от 21:15 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в столицата в мач от седмия кръг на efbet Лига.