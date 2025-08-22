В Полша: Ракув си играе със съдбата

"Започна силно, но след това отборът на Ракув загуби инерцията си и дори загуби инициативата, което е обезпокоително, като се има предвид опонентът им. Отборът на Марек Папсун направи първата си крачка към класиране в лигата на Конференцията, но след първия мач срещу Арда Кърджали отборът от Ченстохова се чувства леко неудовлетворен. Преднината от един гол преди реванша в България се усеща като игра със съдбата".

Така авторитетното полският онлайн портал przegladsportowy.onet.pl коментира двубоя между Ракув и Арда, завършил с минимален успех 1:0 за домакините. Сайтът отчита позитивизма в редиците на Арда, както и сред родните медии, които запазват надежда за реванша в Кърджали след седмица.