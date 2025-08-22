Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Героят за Ракув: Дадохме инициативата на Арда! Не мисля, че има страх

Героят за Ракув: Дадохме инициативата на Арда! Не мисля, че има страх

  • 22 авг 2025 | 09:19
  • 404
  • 0

Героят за Ракув Томаш Пиенко сподели, че тимът му е отстъпил инициативата след 60-ата минута на срещата с Арда. Българите загубиха с 0:1 визитата си в Полша, но запазиха шансове за класиране при добър развой на мача в Кърджали след седмица.

"До 60-ата минута всичко, което противникът показа, беше очаквано от нас. След като се отдръпнахме, им дадохме инициативата и това ги зареди с увереност. През първото полувреме им липсваше тази увереност. През второто полувреме изглежда далеч по-добре на терена, особено в последните минути", каза Пиенко директно след мача.

"Не мисля, че има някакъв страх. Отиваме в Кърджали, за да победим. Вече видяхме как изглежда инфраструктурата на противника ни и трябва да сме готови. Треньорският щаб определено ще ни подготви добре", завърши Томаш Пиенко, който е младежки национал на Полша. За него тимът от Ченстохова плати 1,7 милиона евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2051
  • 3
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 3830
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 2896
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2217
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 1997
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5233
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204362
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113860
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7510
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66848
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21103
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2051
  • 3