Героят за Ракув: Дадохме инициативата на Арда! Не мисля, че има страх

Героят за Ракув Томаш Пиенко сподели, че тимът му е отстъпил инициативата след 60-ата минута на срещата с Арда. Българите загубиха с 0:1 визитата си в Полша, но запазиха шансове за класиране при добър развой на мача в Кърджали след седмица.

"До 60-ата минута всичко, което противникът показа, беше очаквано от нас. След като се отдръпнахме, им дадохме инициативата и това ги зареди с увереност. През първото полувреме им липсваше тази увереност. През второто полувреме изглежда далеч по-добре на терена, особено в последните минути", каза Пиенко директно след мача.

"Не мисля, че има някакъв страх. Отиваме в Кърджали, за да победим. Вече видяхме как изглежда инфраструктурата на противника ни и трябва да сме готови. Треньорският щаб определено ще ни подготви добре", завърши Томаш Пиенко, който е младежки национал на Полша. За него тимът от Ченстохова плати 1,7 милиона евро.