България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

Волейболистките от национален отбор на България ще изиграят днес за втория си мач от Група Е на Световното първенство в Тайланд.

Момичетата на Антонина Зетова излизат срещу европейския шампион Турция в 15,30 часа българско време в Накхон Ратчасима.

Двубоят ще бъде даван на живо по MAX Sport 2.

България направи фалстарт на Мондиала, след като допусна тежка загуба от Канада с 1:3 гейма в първия си мач. Въпреки това, българските "лъвици" ще дадат всичко от себе си, за да направят истинско чудо срещу европейските шампионки и да запазят шансовете си за продължаване напред.

От друга страна Турция се справи без особени затруднения с Испания и спечели с 3:0 гейма в първата си среща в събота. Сега воденият от Даниеле Сантарели тим със сигурност ще се опитат да постигнат втори успех и да си гарантират класиране за 1/8-финалите на турнира.

