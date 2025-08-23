Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Антонина Зетова: Не успяхме да се адаптираме към играта на Канада

Антонина Зетова: Не успяхме да се адаптираме към играта на Канада

  • 23 авг 2025 | 14:40
  • 902
  • 4

Националният тим на България стартира със загуба участието си на Световното първенство по волейбол за жени в Накхон Ратчасима (Тайланд). Българските състезателки отстъпиха пред Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) в първия си мач от група "Е" на първенството, където са още Турция и Испания.

В следващия си двубой от Световния шампионат националките ще се изправят срещу туркините в понеделник (25 август) от 15:30 часа, а (27 август) предстои и срещата с Испания, отново от 15:30 часа българско време. Преди това днес от 15:30 един срещу друг излизат съставите на Турция и Испания.

Само преди няколко дни България се наложи над водения от треньора Джовани Гуидети отбор на Канада с 3:2 в мач от приятелския турнир в Шанчжън (Китай).

“Не играхме много добро при първото докосване на топката. Мисля, че Канада игра точно и много добре в тези моменти, показаха добри неща в защита, играха умно. Ние обаче не успяхме да се адаптираме към тяхната игра”, заяви селекционерът на България Антонина Зетова.

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

“Да бъдем на световно първенство е много важно. Всички тези млади момичета трябва да минат през своето време с останалите състезателки, защото не е никак лесно за тях да бъдат на такъв форум в такъв момент. Но това е една прекрасна възможност и прекрасно предизвикателство за тях”, добави Зетова.

Следвай ни:

Още от Волейбол

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 13123
  • 56
Краси Георгиев се завръща в Румъния

Краси Георгиев се завръща в Румъния

  • 23 авг 2025 | 13:34
  • 301
  • 0
Домакините от Тайланд тръгнаха с победа над Египет на Световното

Домакините от Тайланд тръгнаха с победа над Египет на Световното

  • 23 авг 2025 | 13:13
  • 517
  • 0
Згуров & Антов на 1/8-финал на Европейското

Згуров & Антов на 1/8-финал на Европейското

  • 23 авг 2025 | 12:56
  • 409
  • 0
САЩ даде гейм на Словения в шоуто на сестрите Скинър

САЩ даде гейм на Словения в шоуто на сестрите Скинър

  • 23 авг 2025 | 11:42
  • 1244
  • 0
Бразилия срази Гърция в Чанг Мей

Бразилия срази Гърция в Чанг Мей

  • 23 авг 2025 | 11:25
  • 594
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 2763
  • 4
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 8891
  • 8
Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

  • 23 авг 2025 | 14:31
  • 6447
  • 32
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 13123
  • 56
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 20540
  • 43
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 4232
  • 2