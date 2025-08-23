Антонина Зетова: Не успяхме да се адаптираме към играта на Канада

Националният тим на България стартира със загуба участието си на Световното първенство по волейбол за жени в Накхон Ратчасима (Тайланд). Българските състезателки отстъпиха пред Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) в първия си мач от група "Е" на първенството, където са още Турция и Испания.

В следващия си двубой от Световния шампионат националките ще се изправят срещу туркините в понеделник (25 август) от 15:30 часа, а (27 август) предстои и срещата с Испания, отново от 15:30 часа българско време. Преди това днес от 15:30 един срещу друг излизат съставите на Турция и Испания.

Само преди няколко дни България се наложи над водения от треньора Джовани Гуидети отбор на Канада с 3:2 в мач от приятелския турнир в Шанчжън (Китай).

“Не играхме много добро при първото докосване на топката. Мисля, че Канада игра точно и много добре в тези моменти, показаха добри неща в защита, играха умно. Ние обаче не успяхме да се адаптираме към тяхната игра”, заяви селекционерът на България Антонина Зетова.

“Да бъдем на световно първенство е много важно. Всички тези млади момичета трябва да минат през своето време с останалите състезателки, защото не е никак лесно за тях да бъдат на такъв форум в такъв момент. Но това е една прекрасна възможност и прекрасно предизвикателство за тях”, добави Зетова.