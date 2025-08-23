Микаела Стоянова: Направихме твърде много грешки!

Националката Микаела Стоянова сподели след тежката загуба от Канада с 1:3 гейма на старта на Световното първенство в Тайланд, че са направили твърде много грешки. Стоянова допълни, че трябва да бъдат по-агресивни и да покажат най-доброто си лице в следващия си мач срещу Турция.

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

"Във втория гейм не започнахме така както искахме. Трябваше да започнем отначало, все едно е 0:0, но за съжаление направихме твърде много грешки и така загубихме", каза Стоянова пред камерата на VBTV.

"Преди всичко трябва да избегнем грешките в края на геймовете в мача срещу Турция. Трябва да допускаме по-малко грешки, да бъдем по-агресивни, трябва да бъдем уверени и трябва да покажем най-доброто си лице", допълни националката на България.

Снимки: en.volleyballworld.com