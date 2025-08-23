Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Микаела Стоянова: Направихме твърде много грешки!

Микаела Стоянова: Направихме твърде много грешки!

  • 23 авг 2025 | 14:28
  • 295
  • 0

Националката Микаела Стоянова сподели след тежката загуба от Канада с 1:3 гейма на старта на Световното първенство в Тайланд, че са направили твърде много грешки. Стоянова допълни, че трябва да бъдат по-агресивни и да покажат най-доброто си лице в следващия си мач срещу Турция.

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

"Във втория гейм не започнахме така както искахме. Трябваше да започнем отначало, все едно е 0:0, но за съжаление направихме твърде много грешки и така загубихме", каза Стоянова пред камерата на VBTV.

"Преди всичко трябва да избегнем грешките в края на геймовете в мача срещу Турция. Трябва да допускаме по-малко грешки, да бъдем по-агресивни, трябва да бъдем уверени и трябва да покажем най-доброто си лице", допълни националката на България.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 13099
  • 56
Краси Георгиев се завръща в Румъния

Краси Георгиев се завръща в Румъния

  • 23 авг 2025 | 13:34
  • 301
  • 0
Домакините от Тайланд тръгнаха с победа над Египет на Световното

Домакините от Тайланд тръгнаха с победа над Египет на Световното

  • 23 авг 2025 | 13:13
  • 516
  • 0
Згуров & Антов на 1/8-финал на Европейското

Згуров & Антов на 1/8-финал на Европейското

  • 23 авг 2025 | 12:56
  • 408
  • 0
САЩ даде гейм на Словения в шоуто на сестрите Скинър

САЩ даде гейм на Словения в шоуто на сестрите Скинър

  • 23 авг 2025 | 11:42
  • 1243
  • 0
Бразилия срази Гърция в Чанг Мей

Бразилия срази Гърция в Чанг Мей

  • 23 авг 2025 | 11:25
  • 592
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 2690
  • 4
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 8859
  • 8
Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

  • 23 авг 2025 | 14:31
  • 6426
  • 32
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 13099
  • 56
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 20521
  • 43
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 4217
  • 2