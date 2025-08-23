Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турция се справи чисто с Испания преди България

  • 23 авг 2025 | 17:58
Европейският шампион Турция стартира с чиста победа на Световното първенство за жени в Тайланд. Момичетата на Даниеле Сантарели се справиха без особени проблеми с Испания с 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) в първата си среща от Група Е на турнира, в която е и България, играна този следобед в Накхон Ратчасима.

Във втория си мач от групата Турция ще се изправи именно срещу българските "лъвици", които по-рано днес тръгнаха с тежка загуба от Канада с 1:3 гейма, докато Испания ще играе с "кленовите листа". Двубоите са в понеделник (25 август) съответно от 15,30 и 12,00 часа българско време.

Най-полезни за Турция станаха Япрак Еркек (2 блока и 2 аса) и Мелиса Варгас (2 блока и 2 аса) с 15 и 14 точки за победата.

За тима на Испания Ана Ескамия реализира 13 точки, а Лусия Варела завърши с 10 точки (1 блок и 2 аса).

ТУРЦИЯ - ИСПАНИЯ 3:0 (25:18, 25:20, 25:23)

ТУРЦИЯ: Джансу Йозбай, Мелиса Варгас 14, Япрак Еркек 20, Ебрар Каракурт 12, Зехра Гюнеш 6, Синийд Джак Кисал 9 - Джизем Йорге-либеро (Ханде Баладън, Елиф Шахин 1, Илкин Айдън)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ

ИСПАНИЯ: Патрисия Аранда Муньос 1, Хулия Де Паула 4, Ана Ескамия 13, Мария Сегура 5, Лусия Варела 10, Лола Маргарита Ернандес 6 - Патрисия Лябрес-либеро (Ракел Ласаро 1, Химена Фернандес 4, Мария Присила Шлегел 1)

Старши треньор: ПАСКУАЛ СОРИН.

Снимки: en.volleyballworld.com

